Pasqua 2018, quando si festeggia quest’anno? Il calendario

PASQUA 2018 – Quando è Pasqua quest’anno? Semplice: domenica 1 aprile. Ma perché la data cambia ogni anno? La Pasqua, per i cristiani il giorno in cui si celebra la resurrezione di Gesù, cade la domenica successiva alla prima luna piena di primavera. Per questo la data cambia ogni anno ma è è sempre compresa nel periodo dal 22 marzo al 25 aprile. La data fu stabilita da Concilio di Nicea nel 315.

Ecco quando cadrà la Pasqua nei prossimi anni:

21 aprile 2019.

12 aprile 2020.

4 aprile 2021.

17 aprile 2022.

9 aprile 2023.

31 marzo 2024.

20 aprile 2025.

5 aprile 2026.

28 marzo 2027.

Il lunedì successivo alla Pasqua, la cosiddetta “pasquetta”, i cristiani festeggiano il “Lunedì dell’Angelo”. Il lunedì di Pasqua è stato introdotto dallo Stato italiano come festività civile nel dopoguerra.

Il calendario dei giorni festivi del 2018

1 aprile, Pasqua: domenica.

2 aprile, Pasquetta: lunedì.

25 aprile, Festa della Liberazione: mercoledì.

1 maggio, Festa dei Lavoratori: martedì.

2 giugno, Festa della Repubblica: sabato.

29 giugno, San Pietro e Paolo, patroni di Roma: venerdì.

15 agosto, Ferragosto: mercoledì.

1 novembre, Ognissanti: giovedì.

7 dicembre, sant’Ambrogio, patrono di Milano: venerdì.

8 dicembre, Immacolata Concezione: sabato.

25 dicembre, Natale 2018: martedì.

26 dicembre, Santo Stefano: mercoledì.

31 dicembre, San Silvestro: lunedì.

Ponti, il calendario del 2018. Quando prendere le ferie

Il primo ponte che sarà possibile sfruttare sarà quello tra il 25 aprile (mercoledì) e il primo maggio (martedì). Con tre giorni di ferie se ne possono mettere in fila sette giorni di vacanza. Il giorno di Ferragosto cade di mercoledì: quindi, usando due giorni di ferie, si può allungare o da sabato 11 al mercoledì 15 o dal mercoledì 15 o alla domenica 19.

Il primo novembre, Ognissanti, cade di giovedì. Con un solo giorno di ferie quindi si potrà restare a casa quattro giorni. Ma da tenere d’occhio è soprattutto la settimana di Natale a dicembre. Con soli quattro giorni di ferie (la vigilia di Natale che quest’anno cade di lunedì 24 e il 27, il 28 e il 29), si potrà restare a casa per dieci giorni di fila, da sabato 22 a lunedì 31 dicembre.