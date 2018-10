Pastelli, gruppo Fila alla rivista tedesca OKO Test Magazine: “Notizie diffamatorie”

ROMA – Pubblichiamo la rettifica dell’azienda Fila in seguito alla notizia diffusa dal giornale tedesco OKO Test Magazine riguardante i materiali dei pastelli colorati:

“Il Gruppo FILA, a seguito delle notizie erronee e volutamente diffamatorie scritte dalla rivista tedesca OKO Test Magazine e da voi riprese, afferma che tutti i suoi pastelli (a marchio Giotto be-bè e Lyra) sono sicuri e certificati secondo le norme CE EN71 da Istituti ufficiali e che rispondono a tutte le più stringenti normative europee in vigore. FILA segnala che OKO Test Magazine è una rivista -non è un ente riconosciuto – e i test da loro pubblicati non sono quelli previsti dal legislatore europeo, a tutela della sicurezza dei prodotti classificati giocattoli per l’utilizzo da parte dei bambini”.