Perché le soluzioni e-learning sono efficaci per la formazione aziendale

Oggigiorno si stanno diffondendo sempre di più le soluzioni e-learning per la formazione aziendale. Questo avviene in particolar modo nel caso di realtà all’avanguardia, che hanno saputo sfruttare le costrizioni della pandemia per accelerare nel processo di digitalizzazione. L’e-learning, infatti, è una modalità di apprendimento che si concretizza attraverso l’utilizzo della rete e che si avvale di piattaforme per corsi di formazione a distanza. Teleskill è una delle realtà d’impresa che sviluppano software e piattaforme di e-learning aziendale con soluzioni innovative, efficaci e semplici da utilizzare.

Ma quali sono i punti di forza delle soluzioni e-learning create per formatori, professionisti, aziende e per tutti coloro che desiderano raggiugere e mantenere elevati i livelli di aggiornamento nel proprio ambito professionale?

E-learning e formazione aziendale: i principali punti di forza

Sia per i dipendenti e I collaboratori, sia per gli amministratori d’azienda, l’apprendimento attraverso ‘e-learning presenta indubbi vantaggi per molteplici ragioni:

riduzione dei costi;

incremento della qualità delle performance dei dipendenti dell’azienda che mette a disposizione gli eventi formativi;

dell’azienda che mette a disposizione gli eventi formativi; elevata soddisfazione dei clienti che si interfacciano con collaboratori adeguatamente formati;

che si interfacciano con collaboratori adeguatamente formati; maggiore tasso di retention dei dipendenti nei confronti dell’azienda in cui operano: è stato stimato, infatti, che le aziende che offrono ai collaboratori una formazione di questo tipo vantano un minore turnover;

in cui operano: è stato stimato, infatti, che le aziende che offrono ai collaboratori una formazione di questo tipo vantano un minore turnover; consolidamento della cultura aziendale e del team building nella direzione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e dell’ambito di lavoro;

A questi vantaggi si aggiunge anche quello di poter fruire comodamente della formazione e- learning da qualsiasi dispositivo collegato alla rete, con la possibilità di interagire con i docenti, porre domande e chiarire dubbi, nonché di scaricare materiale in qualsiasi luogo, sia mediante i propri dispositivi, sia utilizzando quelli aziendali: la condivisione di risorse avviene in tempo reale e al riparo da minacce informatiche, grazie alla crittografia di ultima generazione.

In quest’ottica, la varietà di supporti informatici da cui è possibile fruire della formazione consente la massima flessibilità e ottimizzazione delle risorse, sia per i docenti sia per gli allievi, che troveranno questa modalità di apprendimento comoda e tagliata su misura in base alle proprie esigenze.

Per aggiungere valore all’esperienza del discente e far sì che questo riconosca nella formazione un momento di arricchimento professionale, è necessario scegliere delle piattaforme che siano interattive e stimolanti: i partecipanti ai corsi dovranno percepire di aver investito tempo ed energie in modo proficuo ed efficace.

Dal punto di vista aziendale, si renderà necessario scegliere piattaforme e-learning altamente customizzabili, che rispondano in modo completo alle specifiche esigenze formative e che siano costantemente aggiornate in base alle normative vigenti.

Per concludere, questi sistemi di gestione dell’apprendimento rappresentano lo strumento ideale per gettare le basi per una formazione di alto livello: è necessario, tuttavia, scegliere dei software che siano adeguati agli obiettivi dell’impresa, al fine di ottimizzare i processi legati alla formazione aziendale.