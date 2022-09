Piatti doccia filo pavimento: guida alla scelta

Quando si desidera ristrutturare un bagno, una delle scelte più importanti da effettuare riguarda la tipologia di doccia da installare. Negli ultimi anni, una soluzione particolarmente gettonata è rappresentata dal piatto doccia filo pavimento.

Elegante e raffinato, oltre a donare un valore estetico all’ambiente, risulta essere particolarmente apprezzato anche per via della sua funzionalità e facilità di manutenzione.

Prima di acquistare un piatto doccia, tuttavia, bisogna prestare attenzione a numerosi aspetti.

Piatto doccia filo pavimento: caratteristiche e vantaggi

La doccia può essere considerata un vero e proprio complemento d’arredo da studiare e poi integrare al resto dell’ambiente in modo armonioso. Scegliere un piatto doccia filo pavimento vuol dire godere di tutti i vantaggi che questo prodotto è in grado di offrire.

I principali sono:

spessore sottile : il minore spessore favorisce l’installazione anche in bagni che non hanno un sottofondo molto profondo;

: il minore spessore favorisce l’installazione anche in bagni che non hanno un sottofondo molto profondo; pulizia : la mancanza di insenature facilita la pulizia e impedisce l’accumulo di sporco e residui negli angoli o fessure;

: la mancanza di insenature facilita la pulizia e impedisce l’accumulo di sporco e residui negli angoli o fessure; ingombro visivo ridotto : un piatto doccia a filo pavimento crea l’impressione di uno spazio maggiore e di una stanza più ampia (specie se associato a pareti laterali di vetro), importantissima in bagni piccoli o molto moderni;

: un piatto doccia a filo pavimento crea l’impressione di uno spazio maggiore e di una stanza più ampia (specie se associato a pareti laterali di vetro), importantissima in bagni piccoli o molto moderni; mancanza di gradini e ostacoli: questo diventa un punto di enorme importanza soprattutto nelle case in cui vivono persone anziane o con difficoltà di movimento.

Dal punto di vista estetico, i piatti doccia filo pavimento sono l’ideale per un bagno dallo stile moderno e contemporaneo e, in commercio, sono presenti una grande varietà di materiali e finiture che consentono di realizzare numerose combinazioni di tendenza. A tal proposito, è possibile dare uno sguardo ai molteplici modelli di Leroy Merlin per individuare quello più adatto alle proprie esigenze.

Quale materiale scegliere per il piatto doccia filo pavimento

Al giorno d’oggi, grazie a processi industriali e tecnologici sempre più avanzati, sono moltissime le soluzioni presenti sul mercato per quanto riguarda i materiali del piatto doccia filo pavimento. Questo può essere realizzato in acrilico, in ceramica (attualmente il materiale più richiesto), in pietra o effetto pietra, in resina o, in alternativa, materiali tecnici. In linea generale, non esiste un materiale migliore rispetto a un altro: la scelta dipende dalle esigenze e dalle preferenze estetiche e stilistiche. Possono essere utilizzati, per esempio, materiali più o meno ruvidi per gli ambienti rustici o, magari, finiture lisce e lucide nelle stanze da bagno in stile moderno.

Piatto doccia filo pavimento: gli abbinamenti cromatici

Negli ultimi anni, una tendenza sempre più comune nelle case è quella di creare ambienti bagno eleganti e particolari nel loro genere. Oggi, infatti, un bagno non deve più essere esclusivamente comodo e funzionale, ma deve rispondere a determinati canoni estetici per collegarsi in modo armonioso allo stile della casa. Proprio per questo, si fanno largo ambienti sempre più personali, dove spiccano maggiormente i colori. Che siano mobili bagno, sanitari o piastrelle, le sfumature accese sono tornate di moda nel settore dell’arredamento casa e, se ben abbinate, conferiscono all’ambiente maggiore valore estetico.

Uno dei tanti elementi del bagno che, negli ultimi anni viene scelto con le tonalità colorate, è il piatto doccia. Anche questo, infatti, deve essere abbinato alla palette cromatica dell’ambiente. Tra i colori maggiormente utilizzati, per quanto riguarda il piatto doccia filo pavimento, spiccano per esempio il grigio, il tortora, il rosso, il grigio antracite e il nero, arricchiti, inoltre, dai diversi effetti disponibili sul mercato, come pietra e cemento.

Come pulire il piatto doccia filo pavimento?

Uno dei motivi principali per cui è importante scegliere bene il materiale del piatto doccia, riguarda la pulizia e la manutenzione. Infatti, più la superficie scelta è semplice da pulire, più sarà durevole e intatta nel tempo. Per quanto riguarda il piatto doccia filo pavimento, ogni materiale ha delle specifiche caratteristiche, per cui, prima di intraprendere le attività di pulizia, è bene informarsi per avere tutte le informazioni e le istruzioni necessarie. In genere, per la manutenzione ordinaria, è sufficiente utilizzare un panno in cotone o microfibra o, in alternativa, una spugna con un detersivo neutro e dell’acqua temperata. Per quanto riguarda la rimozione delle macchie più complesse, invece, una tecnica molto utilizzata è la soluzione creata con acqua calda e aceto che va semplicemente strofinata con un panno morbido. Per una pulizia più profonda, finalizzata al rinnovo delle superfici, è consigliabile usare prodotti detergenti specifici.