Polizze rca: il preventivo per l’assicurazione auto oggi è a portata di click

L’assicurazione RC per l’auto è una tutela obbligatoria che riguarda le automobili di ogni marca e modello, e che può essere ulteriormente integrata con una serie di garanzie accessorie.

Il premio di una polizza assicurativa per l’auto è sempre stato piuttosto oneroso, soprattutto per chi possiede un veicolo di grossa cilindrata, in quanto il costo è proporzionale alla potenza del veicolo, ma fortunatamente, negli ultimi anni, la presenza di numerose compagnie online, molte delle quali legate a grandi gruppi assicurativi già consolidati, permette di ridurre anche notevolmente la spesa.

Come calcolare il preventivo assicurazione auto online

Ottenere direttamente online il preventivo per l’assicurazione RC auto è molto semplice: basta avvalersi di appositi siti specializzati, che permettono di mettere a confronto diversi prodotti sia per il costo e le prestazioni, oltre a consultare le opinioni e le recensioni di chi ne ha già fatto uso.

A questo proposito, per beneficiare di un servizio affidabile e gratuito, calcola il tuo preventivo tramite il portale di comparazione 6sicuro.it e scegli il prodotto che ritieni più adatto alle tue esigenze.

Inserendo tutte le informazioni richieste nel form online, dati personali, famigliari e dell’auto, è possibile ricevere i preventivi delle compagnie assicurative che operano via web, per poi acquistare quello più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget. In genere, è sufficiente inserire semplicemente la targa dell’auto da assicurare per avere tutti i dati del veicolo a disposizione.

Per cambiare RC Auto non è necessaria la disdetta

Cambiare la compagnia assicurativa per la polizza RC Auto è molto semplice, considerando che ormai da diversi anni non vale più la regola del rinnovo automatico: basta lasciare scadere la polizza perché questa non si rinnovi.

È quindi possibile stipulare una nuova assicurazione partendo dal giorno successivo alla scadenza di quella in corso, senza alcun obbligo di disdetta né rischio di penali.

È invece importante prestare attenzione alle garanzie aggiuntive, quali possono essere furto, incendio, assistenza su strada e altro poiché, non trattandosi di una tutela obbligatoria, è necessario inviare la disdetta entro i termini stabiliti dal contratto.

Ciò significa che, nel caso in cui si decida di cambiare assicurazione RC auto, è bene informarsi riguardo ai tempi di disdetta per le garanzie aggiuntive, per evitare l’obbligo di mantenerle un altro anno.

Quali garanzie accessorie inserire nel preventivo per l’assicurazione auto?

Come si è detto, è possibile integrare la propria polizza RC Auto con alcune garanzie aggiuntive, in grado di offrire una protezione completa. Infatti, la polizza RC si riferisce solo ai danni conto terzi, mentre non tiene in considerazione quelli che riguardano la propria persona e il veicolo stesso.

Con le garanzie accessorie è possibile proteggersi nei confronti dei danni causati da furto e incendio, atti vandalici ed eventi climatici, oltre a poter contare sull’assistenza su strada in caso di incidenti, sulla tutela legale per le controversie, sulla sostituzione dei cristalli danneggiati e sulla tutela del conducente in caso di infortunio.

La decisione di aggiungere una o più garanzie accessorie dipende essenzialmente dal modello di auto e dal relativo utilizzo, ad esempio la protezione contro i furti può essere indicata per un’auto nuova, di valore molto elevato o comunque parcheggiata o custodita in un luogo non sufficientemente sicuro.

Come risparmiare sul premio dell’assicurazione auto

Molte compagnie di assicurazione consentono di ottenere un certo risparmio sul premio accettando alcune condizioni particolari, ad esempio l’installazione di una scatola nera, che permette di verificare esattamente quale fosse la situazione precedente ad un sinistro.

Altre possibilità di risparmiare riguardano l’uso dell’auto da parte di un unico conducente o la presenza di un guidatore particolarmente esperto, che non abbia mai provocato sinistri in passato.

In ogni caso, una volta disdette tutte le garanzie accessorie e lasciata scadere la polizza RC, non resta altro da fare se non mettere a confronto i prezzi e le proposte delle varie compagnie online, sia per la tutela obbligatoria, sia per tutte le protezioni accessorie, e fare la scelta ideale.