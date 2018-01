Ponti, il calendario del 2018. Quando prendere le ferie

ROMA – Quanti ponti nel 2018? Come è meglio usare le ferie per allungare i giorni di vacanza? Ecco qualche consiglio con un occhio al calendario.

Epifania e Immacolata quest’anno non aiutano: l’Epifania che sta per arrivare, il 2 giugno e l’Immacolata, infatti, cadono di sabato. Quindi zero possibilità di poter organizzare un ponte lungo.

Pasqua cade il primo aprile, il due, naturalmente, sarà Pasquetta.

Il primo ponte che sarà possibile sfruttare sarà quello tra il 25 aprile (mercoledì) e il primo maggio (martedì). Con tre giorni di ferie se ne possono mettere in fila sette giorni di vacanza.

Il giorno di Ferragosto cade di mercoledì: quindi, usando due giorni di ferie, si può allungare o da sabato 11 al mercoledì 15 o dal mercoledì 15 o alla domenica 19.

Il primo novembre, Ognissanti, cade di giovedì. Con un solo giorno di ferie quindi si potrà restare a casa quattro giorni.

Ma da tenere d’occhio è soprattutto la settimana di Natale a dicembre.

Con soli quattro giorni di ferie (la vigilia di Natale che quest’anno cade di lunedì 24 e il 27, il 28 e il 29), si potrà restare a casa per dieci giorni di fila, da sabato 22 a lunedì 31 dicembre.