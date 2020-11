Poste Italiane ottiene un riconoscimento per il suo impegno a favore delle donne vittime di violenza.

Poste Italiane ha ricevuto il premio “2020 CSR Coup de Coeur”, categoria Dipendenti, da PostEurop. L’associazione degli operatori postali pubblici europei ha premiato Poste Italiane per il programma “Inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza“.

Il progetto di Poste Italiane a favore delle donne vittime di violenza

Il progetto ha ottenuto il riconoscimento del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Cnel. L’iniziativa contribuisce allo sviluppo di percorsi finalizzati all’indipendenza economica. Sviluppo che si ottiene tramite inserimento lavorativo delle donne in uscita dai centri antiviolenza.

La note di Poste

“La best practice di Poste – spiega l’azienda in una nota – si basa sul rapporto e sul coinvolgimento attivo delle aziende fornitrici del Gruppo, quali destinatarie di progetti di accoglienza lavorativa per un numero significativo di donne. Poste, che sostiene concretamente forme di responsabilità sociale d’impresa e di solidarietà, è volta al supporto delle molte donne che continuano a subire violenza proprio per insufficienza o assenza di indipendenza economica”. (Fonte Ansa)