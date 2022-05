Poste Italiane, francobollo commemorativo di San Luigi Orione nel 150° anniversario della nascita

Poste Italiane comunica che oggi 16 maggio 2022 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico quattro francobolli commemorativi di San Luigi Orione, nel 150° anniversario della nascita, relativi al valore della tariffa Bzona 2, pari a 2,40 € per ciascun francobollo (emissione congiunta con la Repubblica Argentina, Città del Vaticano e Sovrano Militare Ordine di Malta).

Tiratura: ottantamila minifogli per complessivi trecentoventimila esemplari di francobolli. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata. Bozzetto a cura di Raùl Berzosa.

Poste Italiane e il francobollo di San Luigi Orione

Le vignette riproducono un dipinto di Raúl Berzosa raffigurante San Luigi Orione, custodito nella Direzione Generale dei Religiosi di Don Orione della Comunità Pio XII, Città del Vaticano. Completano i francobolli la legenda “1872 Don Orione 2022”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B zona 2”.

Nel minifoglio i quattro francobolli sono disposti su due file; fuori dal riquadro è riprodotto un particolare del dipinto raffigurato sui francobolli e, in basso a sinistra, la scritta “150° Anniversario della nascita di San Luigi Orione” in cui è stato inserito l’emblema della Congregazione di Don Orione all’interno dello zero. Completano il minifoglio, dall’alto in senso orario, le legende “Italia”, “Sovrano Militare Ordine di Malta”, “Argentina” e “Città del Vaticano”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia Roma. I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Le caratteristiche dei francobolli di San Luigi Orione

L’immagine per l’emissione filatelica è un dipinto del pittore spagnolo Raúl Berzosa in cui sono rappresentati, attraverso dei simboli, la nascita e il carisma del Santo Tortonese. Il primo, la rosa, ci ricorda il segno che la Vergine Maria volle dare al suo paese natale, Pontecurone, il mese prima della sua nascita, avvenuta il 23 giugno 1872: una rosa portata dalla mamma del futuro Santo in segno di devozione davanti all’immagine della Madonna del Rosario non appassì con il trascorrere dei giorni, a differenza dei fiori delle altre popolane.

Il fatto fu riferito al parroco che lo interpretò come il segno di una grazia speciale che la Madonna avrebbe concesso al loro paese. Questo è il motivo per cui intorno al purpureo fiore vi è un cartiglio che reca la scritta: “Grazia di Maria”. L’immagine mariana riprodotta nel francobollo alle spalle del Santo rappresenta la Madre della Divina Provvidenza, patrona principale della Congregazione da lui fondata.

Dall’altro lato, un duplice simbolo rappresentato dal Cristo che tiene sul cuore con la mano sinistra la Basilica Vaticana, e dalla sua mano destra, simbolo dell’agire di Dio, fa cadere nella destra di Don Orione le lacrime e il sangue dei poveri che accesero nel Santo, e continuano ad accendere nella sua opera, il sacro fuoco della carità.

In questa composizione prende forma l’esperienza mistica di cui Don Orione scrisse durante il Congresso Eucaristico Internazionale svoltosi a Buenos Aires nel 1934 e in cui riconobbe la sintesi della missione che Dio gli aveva affidato, ovvero l’assoluta fedeltà al Papa e lo speciale amore verso i poveri: “vedo Cristo venire portando la Chiesa sul suo cuore e nella destra le lacrime e il sangue dei poveri”. Questo ci ricorda che la spiritualità orionina è una spiritualità traboccante d’amore, che sgorga dalla SS. Trinità e si riversa nel cuore dell’uomo, rendendolo capace di amare.