Poste Italiane, francobollo dedicato ai 20 della nascita delle Agenzie fiscali

Poste Italiane comunica che oggi 6 ottobre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo delle Agenzie fiscali, nel 20° anniversario della istituzione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: trecentomila esemplari. Foglio da ventotto esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzettista: Fabio Abbati.

La vignetta raffigura sullo sfondo, in grafica stilizzata, uno skyline con una serie di edifici in cui spicca il Colosseo, monumento tra i più rappresentativi dell’Italia, su cui si staglia un globo terrestre, delimitato da una rete informativa, con l’Italia in evidenza. A destra la presenza di una mano intende simboleggiare l’intervento umano. A sinistra sono riprodotti i loghi dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia del Demanio, rivisitato. Completano il francobollo le leggende “20 anni” e “Agenzie fiscali”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma1. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.