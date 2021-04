Poste Italiane, Giornata Mondiale della Terra 2021: il francobollo con i consigli ecologici. Oggi è la Giornata Mondiale della Terra e anche l’Italia partecipa filatelicamente all’iniziativa dell’Onu ‘‘Act now” che contiene una serie di consigli di vita quotidiana per la sostenibilità ambientale. Oggi, infatti, è stato emesso da Poste Italiane un apposito francobollo racchiuso in un foglietto con altre vignette che costituiscono un decalogo da seguire tutti i giorni.

Poste Italiane, le vignette sul francobollo per la Giornata della Terra

Le vignette, in grafica stilizzata, illustrano i seguenti precetti: 1) fai la doccia in 5 minuti; 2) limita l’uso delle auto; 3) mangia sano; 4) usa prodotti locali; 5) fai la raccolta differenziata; 6) spegni le luci; 7) usa correttamente l’elettricità; 8) ricarica e riutilizza; 9) vesti senza sprecare; 10) porta il sacchetto per la spesa. La vignetta sull’uso della bicicletta al posto dell’auto e’ quella trasformata in francobollo, valido per la posta ordinaria.

L’impegno di Poste Italiane

Giuseppe Lasco, Condirettore Generale Poste Italiane, a proposito del francobollo commenta: “Il cambiamento climatico, causato dallo sfruttamento delle risorse ambientali e dall’emissione di gas a effetto serra, sta minando la sopravvivenza del Pianeta e delle specie che lo abitano, compresa la nostra. Contrastarlo è oggi una sfida indifferibile per tutti i Paesi del mondo”.

“L’Accordo di Parigi del 2015, il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul tema, ha segnato un traguardo importante: l’impegno degli Stati aderenti a limitare il riscaldamento globale a 2°C rispetto all’epoca preindustriale entro il 2050″.

“Un impegno che la Comunità Europea ha assunto promuovendo il Green Deal del 2019, un sistema strategico di politiche di intervento settoriali volto a costruire un’Europa economicamente e socialmente sostenibile per raggiungere, entro la data fissata, l’ambizioso traguardo della neutralità climatica”.

“Per salvare il nostro Pianeta, però, le grandi iniziative politiche non bastano, occorrono anche le piccole azioni quotidiane. È necessario compiere un cambiamento culturale a livello individuale. Ognuno di noi nella vita quotidiana può contribuire con i suoi comportamenti a ridurre l’impatto umano sull’ambiente, come sottolinea il foglietto filatelico emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico, che nella composizione iconografica rilancia la campagna online e social dell’Onu ActNow – Azione per il clima”.

“Quasi un paradosso che dimostra come, nonostante la crescente digitalizzazione delle informazioni, il francobollo sia ancora oggi un mezzo di comunicazione potentissimo ed uno straordinario strumento di ispirazione e formazione.

“Contribuire con i suoi prodotti filatelici alla diffusione di questo foglietto filatelico è particolarmente significativo per il Gruppo Poste Italiane che ha fatto proprio della sostenibilità un pilastro della propria strategia d’impresa e che mira a diventare un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030”.