Poste Italiane, le soluzioni per chi acquista online al Netcomm Forum Extended

Poste Italiane ha presentato le proprie soluzioni a valore aggiunto per chi acquista online al Netcomm Forum Extended. Si tratta della più importante manifestazione italiana dedicata al commercio elettronico.

In linea con l’evoluzione digitale dell’azienda, i nuovi servizi proposti da Poste Italiane garantiscono una user experience smart per la consegna e un modo semplice per la gestione dei resi. Con un’attenzione sempre molto elevata alla sostenibilità ambientale grazie all’impiego di veicoli elettrici per il trasporto delle merci.

I servizi Poste Delivery Now e Poste Delivery Business

Grazie alla Joint Venture MLK Deliveries, Poste Italiane offre Poste Delivery Now un insieme di servizi accessori che dà la possibilità al destinatario di decidere con precisione quando ricevere la propria spedizione, anche nello stesso giorno, e di personalizzare e ripianificare in corsa tutti gli aspetti della consegna.

Inoltre, con Poste Delivery Business gli e-shopper possono scegliere dove consegnare i resi tra 20.000 punti di prossimità in tutta Italia o, in alternativa, chiedere un ritiro a domicilio. Con la modalità “senza carta” l’e-shopper non deve neanche preoccuparsi di stampare il documento di trasporto.

La gamma di servizi evoluti offerti da Poste Italiane e la sua posizione di leadership nel settore della logistica e dei pagamenti favoriscono l’ulteriore sviluppo dell’eCommerce, incentivando l’accesso sempre più diffuso dei cittadini agli acquisti online. L’azienda ha partecipato al Netcomm Forum 2021 con un proprio stand virtuale e con due workshop riservati agli e-merchant. L’evento sarà disponibile on demand fino al 21 maggio prossimo su www.netcommforum.it.