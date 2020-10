Poste Italiane organizza webinar per l'educazione digitale

Una serie di seminari digitali organizzati da Poste Italiane per un progetto di educazione digitale.

Poste Italiane partecipa con un programma di webinar e didattica digitale al “Mese dell’Educazione Finanziaria”. L’iniziativa promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze punta a migliorare le competenze dei cittadini in materia economico-finanziaria e ad aumentarne la consapevolezza nelle scelte di risparmio, investimento e conoscenza dei nuovi strumenti finanziari nell’era digitale.

Poste Italiane e i webinar di educazione digitale

Per l’edizione 2020, che si svolgerà lungo tutto il mese di ottobre, Poste Italiane ha in calendario sei seminari sul web ad accesso gratuito. Nel corso delle lezioni on line esperti di materie economiche parleranno di pianificazione finanziaria, previdenza complementare, protezione, risparmio e investimenti e del ruolo del consulente, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a fare scelte di investimento in campo finanziario, assicurativo e previdenziale sulla base di maggiore consapevolezza e conoscenza.

Come funzioneranno i webinar

Per accrescere la consapevolezza circa gli strumenti digitali a disposizione, l’azienda organizzerà inoltre webinar sui temi della sicurezza informatica.

Per seguire i webinar basterà utilizzare i link disponibili sul sito di Poste Italiane e nella sezione calendario-

eventi del portale del Comitato Edufin.

Poste Italiane ha inoltre preparato una nuova collana didattica costituita da dieci “video pillole” alle quali si potrà accedere in qualsiasi momento dalla pagina web Edufin sul sito dell’Azienda. (Fonte Poste.it)