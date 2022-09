Poste Vita promuove un’OPA volontaria totalitaria su azioni e warrant di Net Insurance S.p.A.

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Poste Vita S.p.A. (“Poste Vita”), interamente posseduta da Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”), che, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, anch’esso riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Maria Bianca Farina, ha approvato la promozione di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria per cassa sulle azioni ordinarie di Net Insurance S.p.A. (“Net Insurance”) e di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria per cassa sulla totalità dei warrant denominati “Warrant Net Insurance 2018-2023” (l’”Operazione”), come da comunicazione diffusa in data odierna ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 (TUF), n. 58 e dell’articolo 37 del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati (“Comunicazione 102”).

Le offerte

Le offerte saranno promosse tramite un veicolo societario che sarà costituito nella forma di società per azioni di diritto italiano e che sarà direttamente controllato da Poste Vita (“BidCo”). Il corrispettivo che sarà offerto per ciascuna azione è pari a € 9,50 (corrispondente a un premio del 28,0% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese) e il corrispettivo che sarà offerto per ciascun warrant è pari a € 4,81 (corrispondente ad un premio del 60,0% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese). Il corrispettivo offerto per ciascun warrant corrisponde al valore intrinseco dei warrant calcolato sulla base del corrispettivo offerto per ciascuna azione. IBL Banca S.p.A. (“IBL”) – attuale azionista di Net Insurance con una partecipazione pari al 26,64% del capitale sociale – e l’amministratore delegato di Net Insurance Dott. Andrea Battista (il “Manager”) hanno assunto specifici impegni di adesione alle offerte e saranno dunque considerati come persone che agiscono di concerto.

Inoltre, il Manager ha assunto l’impegno di non portare in adesione all’offerta sulle azioni n. 400.000 azioni detenute in Net Insurance. A completamento dell’Operazione, è previsto che il Manager mantenga una partecipazione pari a circa il 2% del capitale sociale di Net Insurance, e che IBL – dopo aver aderito alle offerte con tutte le azioni e i warrant in suo possesso – acquisti una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di BidCo a un prezzo che sarà parametrato pro quota all’esborso effettivamente sostenuto da parte di BidCo per il pagamento dei corrispettivi delle offerte (e i relativi costi), nonché alle spese di funzionamento di BidCo.

Net Insurance, società con azioni scambiate sul mercato regolamentato denominato Euronext STAR Milan (“ESM”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è una compagnia assicurativa la cui offerta è dedicata alle coperture assicurative connesse al mondo del credito e, in particolare, dei prestiti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (“CQ”), alla protezione (tramite la bancassicurazione danni / non auto e tramite una rete di broker) e (in misura molto limitata) all’insurtech, grazie ad accordi con partner tecnologici. Nel 2021 Net Insurance ha riportato premi lordi pari a c. €149 mln (CAGR 2019-2021 pari a c. il 33%), di cui c. €91 mln relativi a coperture assicurative connesse alla CQ (corrispondenti a una quota di mercato del 21% 1 ), e un utile netto normalizzato pari a €11,5 mln.

L’Operazione è finalizzata all’acquisto del controllo di Net Insurance da parte del gruppo assicurativo che fa capo a Poste Vita e, quindi, al delisting delle azioni e dei warrant di Net Insurance; l’Operazione è pertanto condizionata, inter alia, al raggiungimento di una soglia di adesione alle offerte su azioni e warrant pari, per ciascuna delle offerte, al 90% dei titoli oggetto delle medesime. L’Operazione consentirà a Poste Vita, in coerenza con gli obiettivi definiti nell’ambito del piano industriale del gruppo Poste Italiane “2024 Sustain & Innovate”, di conseguire una significativa crescita nel segmento assicurativo danni/protezione, attraverso l’acquisizione di una partecipazione di controllo in una società leader in Italia in tale segmento di mercato.

Dal punto di vista industriale, Poste Vita intende individuare Net Insurance come (i) “centro di competenza” del gruppo assicurativo per i prodotti assicurativi legati alla CQ e (ii) fabbrica prodotto di riferimento con riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi su reti terze, con particolare riferimento alle reti bancarie (i.e. accordi di bancassurance). L’Operazione, inoltre, è volta a realizzare una partnership strategica e commerciale di lungo periodo con IBL, tramite la partecipazione del 40% che la stessa acquisirà in BidCo, ulteriormente rafforzata dagli impegni commerciali di IBL finalizzati a un sostanziale incremento delle coperture assicurative relative ai propri prestiti CQ acquistate da Net Insurance. Il perfezionamento dell’Operazione, soggetto alle condizioni dettagliate nella Comunicazione 102, tra cui l’ottenimento delle approvazioni di natura regolamentare e antitrust, è atteso entro il primo semestre del 2023. Per maggiori dettagli in relazione all’Operazione, si rinvia alla Comunicazione 102 diffusa e resa disponibile in data odierna sui siti internet di Poste Italiane e di Net Insurance ai seguenti indirizzi: www.posteitaliane.it e www.netinsurance.it.