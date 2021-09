Premio San Gennaro Day: alla kermesse Bocelli, Banfi, Foria, De Simone, Giordano

Napoli – Si svolgerà domenica 26 settembre 2021, alle 20.30, sul Sagrato del Duomo di Napoli, la nona edizione del Premio San Gennaro Day che ogni anno premia le eccellenze legate al capoluogo partenopeo. Quest’anno l’edizione celebrerà il centenario della scomparsa del sommo tenore Enrico Caruso al quale la kermesse è dedicata.

Come riportato da Il Mattino “Con l’omaggio a Enrico Caruso, il Premio San Gennaro Day vuole conferire alto riconoscimento a quei tenori interpreti dell’arte del canto nella sua forma più alta e nobile. E se Caruso è entrato nel mito con la sua voce struggente e sensuale, interprete d’eccezione della canzone napoletana nel mondo di oggi è Andrea Bocelli, a cui sarà conferito un premio San Gennaro Day speciale nel nome di Caruso”.

Non sarà l’unico riconoscimento. A essere premiati saranno tantissimi artisti, tra cui Peppino di Capri, Lino Banfi, Antonio Milo, Rocco Hunt, Emilia Zamuner, Tommaso Zorzi, Vincenzo De Lucia, Barbara Foria, Marco Calone, Iabo, Bruno Giordano, Sondra Sottile, Francesca Simonelli, Nu Genea.

Oltre ad artisti ed esponenti del mondo dello spettacolo, sul palco saliranno eccellenze, che con il loro lavoro, ciascuno nel proprio settore, hanno dato lustro alla città di Napoli, compiendo un vero e proprio miracolo terreno.

Tra questi: Carlo De Simone, CEO European Brokers, Classe 1984, laureato in Economia e Commercio, membro del Director Board di Global Broker Network operante in 132 Paesi nel Mondo, Presidente di M3 Underwriting, Responsabile della Funzione Finanza del Fondo Pensione Caimop (Cassa di Previdenza Medici Ospedalità Privata), Responsabile della Funzione Finanza del Fondo Pensione Medici, Membro del Consiglio Direttivo Credito Finanza e Assicurazioni di Unindustria; Membro del Consiglio Direttivo di AIBA (Associazione Italiana Broker di Assicurazione); Risk Manager presso Synesis Ltd – Smart City Malta per la realizzazione del S. Joannes Paulus II Hospital; Consigliere di Amministrazione dell’Automobile Club Viterbo; Vice Presidente della Cassa di Assistenza Welflife.

Il Premio San Gennaro Day sarà conferito anche a Eduardo Di Napoli, imprenditore coraggio del quartiere Sanità; Ezio Stellato, esperto in materia fiscale e tributaria; Vincenzo Capasso, un giovane pizzaiolo che dalla strada è diventato Maestro dell’arte bianca; Davide Rosiello, medico; Cristina Leardi, Presidente del Consorzio di tutela del pomodorino del Vesuvio DOP eruzioni vulcaniche e CEO dell’azienda agricola Masseria del Sorbo.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Radio Marte e il Canale tv di radio Marte e sulle pagine social ufficiali del Premio.