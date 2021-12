Sta finendo l’anno ed è tempo di oroscopi ed anche di profezie. Non potevano di certo mancare anche quest’anno quelle di Nostradamus, il famoso filosofo e profeta Michel de Nostradame, contenute nel suo libro Les Prophéties pubblicato più di 450 anni fa.

Le profezie di Nostradamus

Dall’ascesa al potere di Hitler all’omicidio di Jfk, fino ad arrivare agli attentati dell’11 settembre. Tutti questi avvenimenti sarebbero stati in qualche modo previsti da Nostradamus. A questi ce ne sono però moltissimi che non si sono mai avverati rivelandosi un completo buco nell’acqua. Ci sono poi le profezie che devono essere interpretate e che quindi sono vere almeno in parte.

Che anno sarà il 2022 secondo Nostradamus

Ma che anno sarà il 2022 secondo Nostadamus? Stando alle sue profezie, la Terra potrebbe essere colpita da un asteroide. L’anno scorso stava per accadere davvero: la roccia spaziale che ci dooveva colpire si è poi frantumata in pezzi più piccoli una volta entrata in contatto con l’atmosfera terrestre.

Secondo Nostradamus, il 2022 sarà caratterizzato da una forte inflazione. Uno scenario che in realtà stiamo già vivendo già in questi mesi. Nostradamus mette in guardia gli esseri umani acnhe dall’avanzata dei robot e dell’intelligenza artificiale, profezia che potrebbe andare bene anche per gli anni a venire. Un’altra profezia legata a quest’anno riguarda il riscaldamento globale (già prevista da Nostradamus nel sedicesimo secolo, nota la sua frase “il pesce vivo del Mar Nero dovrà quasi bollire“). Infine, sempre nel 2022 ci sarebbe una minaccia che arriva da Est e che coinvolge la Francia.

C’è chi vede in questa profezia l’inizio della terza Guerra Mondiale chi invece una possibile sconfitta della Francia ai Mondiali di calcio in Qaatar. Insomma, come al solito ognuno è libero di leggere Nostradamus come meglio crede. Salvo poi rimanere stupito se qualche profezia si avvera.