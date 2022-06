Progetto Aule Natura: di cosa si tratta

Procter&Gamble Italia ha deciso di supportare WWF Italia nell’iniziativa Aule Natura, un programma finalizzato a realizzare oltre cinquanta aule nelle scuole italiane con l’obbiettivo di insegnare ai ragazzi il rispetto della natura. La prima aula è stata inaugurata in provincia di Bergamo nel settembre 2020 e da allora le iniziative sociali e ambientali si sono diffuse a macchia d’olio in tutto il Paese. Aula Natura rientra tra i progetti di educazione ambientale di cui P&G si fa portavoce con l’obiettivo di sensibilizzare adulti e bambini al grande tema del rispetto ambientale e non solo.

Cosa è Aule Natura?

Aule Natura è un progetto che prevede l’apertura di spazi verdi scolastici dove il verde fa da cornice ad uno spazio limitato entro il quale i bambini scoprono i microhabitat, osservano le forme di essere viventi e imparano ad amare la natura toccandola con mano. Gli spazi verdi sono circondate da siepi e bordature fiorite oltre che da cassoni per ortaggi, stagni e piantine. La scelta della collocazione delle aule è stata ideata selezionando proprio i luoghi più bisognosi di riqualificazione, ovvero seguendo una serie di criteri volti a individuare aree particolarmente degradate a cui ridare un bel colorito verde.

In cosa consiste il progetto?

La collaborazione tra Procter&Gamble Italia e WWF Italia si basa su quattro aree strategiche di intervento tra cui troviamo l’educazione dei più giovani, il sostegno ai progetti di riqualificazione ambientale, i programmi di sensibilizzazione sui consumi domestici e la formazione di manager del futuro con percorsi di studio ad hoc. La parte progettuale dedicata ai giovani è proprio quella in cui si colloca l’iniziativa di Aule Natura grazie a cui saranno realizzate oltre 50 aule entro il 2024 con le modalità evidenziate sopra.

Al tempo stesso saranno messi in atto progetti di sostegno alla riqualificazione ambientale tramite cui WWF Italia e P&G Italia progettano di riqualificare oltre un milione di metri quadrati di boschi italiani tramite il progetto di ReNature. Infine sono stati già avviati una serie di programmi educazionali e formativi che interessano sia i consumatori che i manager di domani tramite eventi e percorsi di studio finalizzati allo Sviluppo Sostenibile.

Gli obiettivi del progetto Aule Natura

Si tratta di una collaborazione di grande successo, forse una delle più importanti mai messe in atto tra WWF e aziende come P&G, realtà che ha fortemente voluto instaurare questo legame per dare spazio ai progetti concreti in ambito di sostenibilità ambientale e sociale. Aula Natura è il progetto portante perché agisce tra le fasce d’età più giovani e, quindi, si prefigge un obiettivo di lungo periodo scommettendo su come la qualità dell’educazione possa rivelarsi vincente sugli adulti di domani.

Ecco perché questo progetto è direttamente correlato a quelli di formazione e divulgazione che hanno l’obiettivo di guidare anche gli adulti verso una transizione globale sostenibile e rispettosa dell’ambiente. L’educazione e l’esempio sono i due valori da abbinare ad azioni concrete proprio come hanno fatto WWF e P&G, realtà diverse ma unite per una causa che non può e non deve restare marginale nelle vite di tutti noi: l’ambiente.

Oggi più che mai ci troviamo dinnanzi ad un declino ambientale gravissimo, a tratti irreversibile. È necessario che ogni cittadino compia la sua parte a cominciare dalle scelte di acquisto e di consumo quotidiane e passando anche per abitudini di vita volte a utilizzare in modo rispettoso e attento le risorse del Pianeta.

Tutti possono contribuire anche con poco perché un piccolo gesto può trasformarsi in un grande esempio, soprattutto nei confronti dei più giovani verso i quali abbiamo la responsabilità di assicurare loro un futuro sereno su questo pianeta.