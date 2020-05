ROMA – Prysmian Group lancia la Global Maternity policy.

Un modo per celebrare tutte le madri che lavorano nell’azienda e anche per consentire loro di beneficiare di uno standard globale di assistenza minima, specialmente in quei Paesi in cui le legislazioni locali in materia di maternità sono meno generose.

Rappresenta una delle prime azioni concrete globali per garantire che tutte le nuove madri che lavorano nel Gruppo Prysmian meritino pari standard minimi di assistenza.

La Politica di maternità globale prevede le seguenti disposizioni:

• 12 settimane di congedo di maternità minimo retribuito minimo, che comprende in modo inclusivo sia le madri biologiche alla nascita che le madri legalmente adottive;

• programma di supporto e di ritorno al lavoro, inteso come insieme di azioni che assicurino un processo di reintegrazione regolare nel posto di lavoro per le neomamme.

Prysmian Group crede che genere, età e diversità culturale guidino la meritocrazia e apportino un valore significativo a tutti i livelli dell’organizzazione, aumentando la possibilità di catturare opportunità di mercato e massimizzare il valore per i nostri clienti e azionisti.

La diversità sul posto di lavoro promuove il rispetto reciproco tra i dipendenti, crea una forte cultura e reputazione internamente ed esternamente sul mercato e, più in generale, aumenta la creatività e la produttività e promuove la conformità ai requisiti legali locali.

Pur sostenendo la diversità e l’inclusione, Prysmian Group mira anche a creare strumenti e condizioni che consentano a tutti i dipendenti di gestire meglio la loro vita e il loro lavoro.

Secondo questo approccio, Prysmian Group riconosce anche l’alto valore della genitorialità per lo sviluppo personale e professionale delle persone.

Questa politica di maternità globale rappresenta un’azione concreta a livello globale per sostenere i genitori. Promuove pratiche che possono aiutare le neomamme, biologiche e adottive, a:

• avere un inizio sano nella vita dei propri figli o nei primi mesi dopo che un bambino adottivo diventa parte della loro famiglia;

• preservare il loro benessere e garantire una transizione graduale e riuscita al lavoro.

In relazione al principio di “uguaglianza di genere”, la Politica di maternità globale sosterrà anche gli obiettivi di equilibrio di genere che Prysmian Group ha fissato per il 2022, poiché mira a garantire che le nostre dipendenti non vengano penalizzate per il tempo e l’attenzione a cui devono riservare i bambini nel loro ruolo di neomamme.