Regali Festa della Donna: idee e novità

Quali sono i migliori regali festa della donna?

Domenica 8 Marzo si celebra la Giornata Internazionale dei diritti delle Donne. Ogni anno questa ricorrenza torna a farci riflettere sulle conquiste sociali, economiche e politiche del genere femminile ma anche sulle discriminazioni e sulle violenze di cui sono state e sono ancora oggetto le donne in quasi tutte le parti del mondo.

L’8 Marzo è usanza regalare alle donne la mimosa, fiore simbolo della ricorrenza ma è senz’altro l’occasione per fare dei regali festa della donna speciali per farla sentire davvero unica.

Ma partiamo dal principio. Lo sapevi che quella di donare il celebre fiore giallo è una tradizione tutta italiana?

La scelta della mimosa per festeggiare e simboleggiare l’8 Marzo si deve all’idea di tre donne italiane: Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei dell’UDI (Unione Donne In Italia). I motivi per cui la mimosa è il fiore simbolo della Festa della Donna sono tanti: rappresenta un pezzo della Storia italiana e un ricordo della lotta femminista per il riconoscimento dei diritti delle donne e inoltre porta con sé un senso di semplicità e purezza, di gioia e colore.

Oltre alla mimosa, perché non approfittare di questa ricorrenza per fare un dono speciale alle donne delle tua vita?

Che sia la tua partner, tua mamma, una sorella, un’amica, la Festa della Donna è un’occasione speciale per ricordarle quanto è importante per te.

Sul mercato ci sono molte idee per i regali festa della donna. Il nostro consiglio? Per farle il regalo perfetto, che la stupirà e la lascerà senza parole, è importante tenere a mente i suoi gusti.

Ecco un esempio.

Se è un’amante del vino allora Coravin è il regalo perfetto per lei. Coravin è il primo sistema di mescita che le permetterà di godersi il suo vino preferito al calice senza aprire la bottiglia. Cosa significa? Non sprecare più nemmeno una goccia di vino e vivere delle incredibili esperienze di gusto.

Con il regalo giusto non potrai che lasciarla senza parole.