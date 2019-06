Roma, il 27 giugno in Campidoglio il Brutium celebrerà la festa dei calabresi nel mondo

ROMA – Il 27 giugno alle ore 18 nella sala della Protomoteca in Campidoglio, il Brutium celebrerà la sua 53ma festa dei calabresi nel mondo. La cerimonia, presieduta dal Sen. Marco Siclari alla presenza del Consigliere Comunale di Roma On. Francesco Figliomeni, del Presidente dell’INPS Pasquale Tridico e del Direttore del Quotidiano del Sud Roberto Napoletano, avrà due momenti.

Il primo avrà come fil rouge tre parole-chiave: ritorno, restituzione, rinascita intese come azioni forti per riportare in Calabria quanto in questi decenni di abbandono è stato “scippato” ad una regione che oggi ha l’urgente bisogno di riappropriarsi della professionalità di chi ha scelto di vivere altrove. Al termine del primo momento la Presidente Gemma Gesualdi relazionerà sull’attività dell’Associazione e saluterà le Delegazioni del Brutium provenienti dall’Estero.

Il secondo momento sarà dedicato alle Medaglie d’Oro Calabria 2019 conferite a personalità calabresi che hanno onorato la loro Terra di origine con la loro vita e con le loro opere. La Medaglia, coniata dallo scultore calabrese Alessandro Monteleone, rappresenta il simbolo della “pacchiana” che, con in testa la cesta dei suoi ricordi, lascia la sua Calabria per venire a Roma, simboleggiata dalla cupola di San Pietro.

MEDAGLIE D’ORO CALABRIA 2019

Alia Pinuccio – Imprenditore Benvenuto

Fabrizio – Regista

Carnovale Giovanni – Medico

Di Prato Maria – Imprenditore

Iachino Achille – Gabinetto Ministro Salute

Ianni’ Giuseppe – Presepe dei Netturbini

Napoletano Roberto – Direttore Il Quotidiano del Sud

Pignataro Antonio – Questore di Macerata

Siclari Marco – Senatore

Francesco Trebisonda – Direttore Commerciale AON Italia

Tridico Pasquale – Presidente INPS

Vetere Francesco Saverio – Segretario Generale USPI