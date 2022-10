Sacchetti personalizzati: i modelli in carta e in plastica tra i più richiesti per fare branding

I sacchetti personalizzati si confermano tra gli articoli più richiesti per il marketing aziendale, un prodotto promozionale perfetto per valorizzare il brand nel modo giusto.

Grazie all’ampia gamma di modelli e customizzazioni è possibile brandizzare i sacchetti in maniera originale e creativa, per arricchire il packaging dei prodotti e distinguersi dalla concorrenza.

Si tratta di un prodotto economico e versatile adatto a tantissime applicazioni e settori, dalle attività da asporto agli eventi aziendali di settore come fiere e manifestazioni.

Per sfruttare appieno questo strumento pubblicitario è fondamentale realizzare un progetto grafico accattivante, da stampare in modo professionale rivolgendosi a servizi di web to print affidabili e di qualità.

Tutti i vantaggi dei sacchetti personalizzati in carta e in plastica

L’offerta dei sacchetti da personalizzare è molto ampia, soprattutto per quello che riguarda i materiali. Attualmente, risultano molto apprezzate le proposte in carta, una soluzione che permette di orientarsi tra un’ampia gamma di design, dimensioni e colori.

Naturalmente, per una promozione efficace è importante ricorrere ad articoli di qualità, come per esempio questi sacchetti di carta personalizzati proposti da BIZAY, fornitore unico per le strategie di marketing di PMI, professionisti e business online.

Si tratta di un’azienda in grado di offrire un vasto assortimento di prodotti pubblicitari, un servizio di stampa professionale offset e prezzi bassi garantiti. Tra i modelli disponibili è possibile scegliere sacchetti di carta customizzabili senza maniglie, oppure con maniglie intrecciate, piatte o a filo.

Per una soluzione più ecologica sono presenti anche sacchetti in carta Kraft, un materiale biodegradabile e naturale per chi desidera valorizzare l’attenzione nei confronti della sostenibilità ambientale.

Per un packaging più elegante, invece, è possibile optare per dei sacchetti di carta con finitura lucida, una nobilitazione che dona un aspetto raffinato ed esclusivo, oppure una finitura opaca interessante e moderna.

Oltre alle proposte in carta, è possibile guardare ai sacchetti di plastica su Bizay.it, caratterizzati da un prezzo vantaggioso e in grado di conferire un tocco di ricercatezza in ogni contesto di impiego.

Anche in questo caso è possibile personalizzare il prodotto scegliendo i colori e inserendo il logo dell’azienda, per proteggere la merce e diffondere il marchio allo stesso tempo investendo in un prodotto versatile e polifunzionale.

Sia i sacchetti di carta che di plastica si possono ordinare online in modo semplice e veloce, con la possibilità di risparmiare in base al numero di articoli ordinati. Sono disponibili anche diverse misure tra cui scegliere, con modelli di design già pronti per facilitare la personalizzazione del sacchetto, altrimenti è possibile richiede un supporto su misura per far sviluppare un design originale da parte dei designer che collaborano con BIZAY.

Perché personalizzare i sacchetti di carta e di plastica?

La personalizzazione dei sacchetti di carte e di plastica è un’operazione essenziale per ottimizzare le strategie di marketing, sfruttando questo prodotto indispensabile per promuovere il brand e pubblicizzare prodotti, servizi e iniziative legate al business aziendale.

Un vantaggio importante è il costo ridotto di questi prodotti promozionali, infatti anche con un budget limitato è possibile realizzare sacchetti personalizzati di plastica o di carta ad alto coinvolgimento.

Inoltre, questi articoli sono adatti a un’ampia gamma di usi, dai negozi d’abbigliamento alle aziende alimentari che lavorano con il delivery e l’asporto. I sacchetti customizzati si possono utilizzare anche come omaggio da distribuire durante gli eventi aziendali, inserendo all’interno i prodotti promozionali per valorizzare la partecipazione dell’azienda alle manifestazioni di settore approfittando dell’occasione per fare branding.

Allo stesso modo, è possibile trasmettere i valori del brand attraverso la stampa di slogan e grafiche che riflettono l’identità del marchio, per esempio rafforzando l’adesione alle questioni ambientali o alle cause sociali. I sacchetti brandizzati sono utili anche per i regali aziendali ai dipendenti dell’organizzazione, ad esempio per distribuire welcome kit ai nuovi assunti o gli omaggi di Natale.

Ad ogni modo, per valorizzare i sacchetti di plastica e di carta è essenziale curare nei minimi dettagli il progetto grafico, scegliendo con attenzione il modello, i colori e le opzioni di personalizzazione per trasformare un semplice packaging secondario in un vero e proprio strumento pubblicitario. Non bisogna trascurare nemmeno la qualità di stampa, affidandosi ai migliori servizi di stampa online in grado di garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo.