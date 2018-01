Saldi invernali 2018, quando finiscono? Le date città per città

SALDI INVERNALI 2018 – Quando finiscono i saldi invernali del 2018? Le date sono diverse da città a città. A Roma, per esempio, finiscono il 28 febbraio. A Milano il 5 marzo. Così come a Firenze e in tutte le città della Toscana. A Venezia invece i saldi si chiudono il 31 marzo. A Genova il 18 febbraio.

Ecco il calendario, città per città, regione per regione.