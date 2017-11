Poste Italiane main partner al “Salone dei Pagamenti – Payvolution”

MILANO – Si svolge dal 22 al 24 novembre 2017 il Salone dei Pagamenti – Payvolution, nella bella e futuristica cornice del MiCo (Milano Congressi). E proprio di futuro dei pagamenti si andrà a parlare, a discutere, con lo scopo di trovare idee innovative. Di particolare interesse sarà l’intervento di Marco Siracusano, responsabile della funzione Pagamenti, Mobile e Digital e Amministratore Delegato di PosteMobile. Tramite le attività che Poste Italiane metterà in campo, come workshop, conferenze e tavole rotonde, si cercherà di dar conto di tutto l’impegno profuso in favore del processo di sviluppo economico e sociale d’Italia, nella crescita dell’e-commerce e, più in generale, nel favorire i processi di trasformazione digitale della società italiana.

Da sempre infatti, Poste Italiane ha un ruolo di primo piano nello sviluppo dei sistemi di pagamento elettronici che hanno rappresentato, di fatto, una svolta per il nostro Paese. Oggi un quarto delle transazioni online effettuate in Italia vengono realizzate attraverso le carte di pagamento di Poste Italiane. L’azienda detiene inoltre il 15 per cento di Sia – Società Interbancaria Automazione ed è per questo fortemente protesa verso temi quali la sicurezza dei pagamenti e il rapporto dei movimenti di denaro con la società digitale.

Sarà l’occasione per ripercorrere la storia della società e per far luce sul futuro dei servizi che già adesso permettono di inviare e ricevere denaro in tempo reale con la carta prepagata Postepay e con il conto corrente BancoPosta.