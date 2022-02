San Valentino, Gwyneth Paltrow e i 5 sex toys per la coppia: c’è anche il vibratore gioiello in oro 24 carati (Da Goop)

Con l’avvicinarsi di San Valentino Gwyneth Paltrow, attrice oggi più propensa al benessere olistico e sessuale con il suo sito Goop, consiglia cinque sex toys o giocattoli erotici da usare in coppia, vibratori adatti per darsi piacere a vicenda.

San Valentino, i 5 sexy toys consigliati da Gwyneth Paltrow: il set per coppie

Tra i sex toys per coppie suggeriti da Gwyneth Paltrow troviamo il Date Night Set di We Vibe, composto dal vibratore Nova 2 e dall’anello vibrante Pivot. Un set regalo per rendere più intenso il piacere anche durante i preliminari.

Nova 2 è un vibratore ‘rabbit’ per la vulva con una delle due estremità dedicata alla penetrazione e l’altra al clitoride. E’ regolabile, in modo da ottenere la angolazione più adatta. E’ dotato inoltre di dieci tipi di vibrazione e tredici livelli di intensità, gestibili anche tramite app.

Pivot invece è un anello vibrante da posizionare alla base del pene, adatto sia per i preliminari sia per la penetrazione.

San Valentino, gli altri giocattoli erotici suggeriti da Gwyneth Paltrow

Tra gli altri sex toys suggeriti da Gwyneth Paltrow su Goop c’è poi un Plug vibrante di Lora di Carlo in grado di stimolare il punto G, il clitoride, il perineo e la prostata. E’ dotato di sistema autoriscaldante, che aiuta a rilassare i muscoli. I suoi due sistemi vibranti si possono controllare indipendentemente, così da dare piacere sia internamente che esternamente.

Eva Dame è un vibratore clitorideo che non ha bisogno di mani. Grazie a due lembi flessibili si appoggia sotto le grandi labbra e resta lì, stimolando il clitoride. Tre le modalità di vibrazione possibili. Le sue dimensioni permettono di portarlo comodamente in borsa.

Molto discreto è anche Lyla del marchio Lelo, ovetto vibrante che può essere comandato a distanza. Il telecomando può essere dato al proprio partner, che potrà azionarlo per darvi piacere.

Il vibratore gioiello in oro 24 carati

Infine, per chi vuole stupire c’è Vesper, del marchio Crave, vibratore gioiello in acciaio inossidabile ricoperto d’oro 24 carati che si indossa come un pendente. E’ dotato di quattro velocità e due modalità di vibrazione.