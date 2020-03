ROMA – Fare le scale potrebbe essere diventato un problema, per fortuna esistono diverse soluzioni per tornare a

vivere sereni.

Abitare in una casa su più livelli può essere davvero bello per molti, ma per altri potrebbe diventare un problema: quando la mobilità è limitata! Lo stesso può dirsi per gli appartamenti che sono su un piano rialzato o che hanno degli scalini all’ingresso. Non è assolutamente necessario cambiare casa: si sa, tutti vorrebbero invecchiare nella casa che amano e in cui hanno tutti i loro ricordi. Una soluzione potrebbe essere il montascale handicare, ci avevi pensato?

Come funziona il montascale.

Generalmente, i montascale si suddividono in prodotti fissi e mobili: se entrambi hanno la stessa funzione, ovvero di impianto per il sollevamento di persone impossibilitate a salire le scale, i sistemi fissi si montano su una struttura e sono dotati di vari elementi, mentre i montascale di tipo mobile possono essere trasportati da un immobile all’altro, ma hanno lo svantaggio di richiedere l’aiuto di un’altra persona che lo guidi.

I componenti dei montascale fissi.

I montascale fissi si compongono di:

– Poltroncina o rampa

– Sistema di accensione e comando che generalmente è posizionato sul bracciolo

– Dispositivi di sicurezza, per esempio i sensori che fermano il movimento in presenza di ostacoli o

una chiave che impedisce l’uso a chi non è autorizzato.

– Il telecomando per il comando a distanza.

Vari tipi di montascale.

A seconda del luogo dove vogliamo installare l’impianto, esistono vari tipi di montascale: ci sono quelli rettilinei per rampe uniche, o curvilinei e a chiocciola, in grado di seguire tutta la scalinata. Sia i montascale rettilinei che i curvilinei possono essere a piattaforma, sulla quale si sale con le sedia a rotelle, oppure a poltroncina, sul quale si può salire con le proprie gambe e si viene trasportati sulla rampa di scale.

La sicurezza non è mai troppa.

Niente paura: gli impianti sono assolutamente sicuri! Proprio per andare incontro a tutte le esigenze sono stati sviluppati diversi tipi, in diverse forme e materiali, per uso interno o esterno. Ovviamente, tutti i montascale sono certificati secondo le norme internazionali (Iso 9001) e anche europee (EN 29001) e prima della consegna ogni dispositivo viene sottoposto a diversi controlli e collaudi.

Costi agevolazioni finanziarie.

Sicuramente, acquistare un montascale non è una spesa che si può sostenere quotidianamente! Per fortuna si fa una sola volta nella vita e rientra nella tipologia dei prodotti rimborsabili ai sensi della legge 13 del 1989 sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Tale legge prevede che hanno diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti: non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi, ma presentare una patologia tale che renda impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare una rampa di scale. Questa condizione deve essere attestata da un certificato medico. Ovviamente, c’è una graduatoria di erogazione dei fondi che tiene conto di due elementi: la precedenza viene data agli invalidi al 100% e poi si considera l’ordine cronologico della presentazione della domanda. Non contano quindi il valore della spesa affrontata, il reddito o l’età.