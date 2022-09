Scarpe cool da uomo: cosa indossare in questa stagione

Anche quest’anno finalmente è arrivato l’estate, il periodo dove c’è più tempo per uscire con gli amici e per sfoggiare nuovi outfit unici ed inimitabili. Ogni outfit che si rispetti, però deve avere la calzatura ideale. In questo articolo andremo a vedere quali scarpe da uomo eleganti indossare in questa stagione.

Quali modelli acquistare per affrontare la stagione estiva?

La scelta per quanto riguarda i migliori modelli di scarpe da uomo eleganti è molto soggettiva e varia in base alle esigenze personali e alle situazioni durante le quali dovrai utilizzare determinate calzature.

Le sneakers sono la tipologia di scarpa più versatile in commercio, perché riescono ad unire comodità ed eleganza creando il mix perfetto tra eleganza e comfort. Questa tipologia di scarpa è molto comoda e realizzata apposta per poter contenere il piede per molto tempo consecutivamente.

Le scarpe basse sono il modello più utilizzato per il periodo estivo, in quanto lasciano libera la caviglia di respirare. Per quanto riguarda le scarpe da uomo eleganti potrai scegliere tra diversi modelli e design, quelli più classici e semplici adatti per essere utilizzate anche in ambienti formali e lavorativi o quelle con fantasie e colorazioni più stravaganti che sono perfette per uno stile unico durante le uscite con amici e parenti.

Per quanto riguarda il periodo invernale ti consigliamo di indossare delle scarpe alte o degli scarponcini, che mantengono il piede asciutto e caldo quando le temperature sono più fredde e rigide. La scelta deve sempre e comunque ricadere su delle calzature che riescano ad unire stile e comodità in base alle esigenze di chi le indossa.

Come scegliere la calzatura più adatta al tuo stile?

La scelta della calzatura deve dipendere soprattutto dalla comodità ed in secondo luogo dallo stile.

La scelta del materiale è un fattore importante da osservare e da scegliere in base alla stagione durante la quale dovrai utilizzare le tue nuove scarpe da uomo eleganti. Se stai cercando un paio di scarpe per il periodo invernale ti consigliamo di prendere delle calzature in pelle o in gomma, che riescono ad isolare meglio il piede e a tenerlo al caldo.

Per il periodo estivo la scelta giusta sarà quella di utilizzare scarpe in materiale più leggeri, che permetterà al piede di respirare e rimanere al fresco, senza eccessiva sudorazione. Anche la taglia è molto importante; una calzatura troppo piccola potrebbe creare sfregamenti che ti porteranno fastidiose irritazioni e vesciche, mentre una calzatura troppo grande non ti darebbe la massima confidenza con la scarpa e rischieresti di cadere o provocarti delle storte dolose.

Per il periodo invernale, è molto importante scegliere un materiale che sia pesante e soprattutto impermeabile, per esempio la pelle, il goretex o la plastica. Non scegliere materiali come tela o tessuti leggeri che potrebbero darti problemi con il freddo o con piogge improvvise.

Per quanto riguarda la colorazione potrai variare su tantissimi modelli differenti e scegliere quello che più ti aggrada.