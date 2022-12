Scarpe da trail running: il segreto per correre in montagna

Ogni corridore che ama la natura dovrebbe avere un paio di scarpe da trail running : che si tratti di esploratori avventurosi o di amanti dei boschi più fitti, usare regolarmente un paio di scarpe da trail può essere la chiave per regalare un plus di avventura e svago alle proprie uscite.

Infatti, le scarpe da trail running possono donare una svolta del tutto nuova ai tuoi allenamenti in quota facilitando la corsa fuori pista, su terra battuta, sentieri o prati scoscesi. Grazie a questo tipo di calzatura, scoprirai paesaggi sconosciuti e percepirai diverse consistenze sotto i piedi.

Ma, come sono fatte le scarpe per la corsa in montagna e cosa le rende così speciali rispetto alle normali scarpe da corsa? Te lo spieghiamo.

Caratteristiche specifiche delle scarpe da trail running

La scelta di un paio di scarpe può essere un’avventura di per sé. È per questo che dovresti arrivare in negozio già sapendo più o meno qual è il modello che fa al caso tuo. Fit, supporto e grip delle tue scarpe saranno elementi fondamentali per la sicurezza ed il risultato della corsa.

Suole multidirezionali

Quando parliamo di suole ci stiamo riferendo al battistrada della scarpa da trail running, che può variare da spesse cornici di gomma a una struttura più sottile. Queste sono progettate per migliorare trazione e stabilità su terreni irregolari e scivolosi, quasi come se le scarpe “mordessero” la terra. La dimensione delle suole che sceglierai dipenderà dal fatto che tu stia correndo su un terreno più o meno fangoso o su una superficie più o meno compatta.

Intersuola

Le scarpe da corsa su strada hanno spesso un’intersuola altamente ammortizzata che aumenta il ritorno di energia provocata dall’appoggio del piede in movimento, spingendo così in avanti il corridore. A differenza di quest’ultime, le scarpe per la corsa in montagna di solito ammortizzano molto meno il movimento. Ciò aiuta i corridori ad avere un maggiore controllo dei punti di appoggio su terreni irregolari ed avere uno scatto più agile per cambiare direzione nelle curve strette.

Puntale

Queste calzature di solito hanno una punta più ampia che permette al piede di allargarsi durante l’impatto con il suolo, contribuendo in questo modo ad assorbire i colpi. Questo tipo di puntale le rende più adatte ad una vasta gamma di superfici e densità.

Punta rinforzata

Rocce, cespugli, ciottoli: puoi trovare molti ostacoli correndo in quota. È per questo che le scarpe da trail running hanno una punta rinforzata a protezione da eventuali oggetti appuntiti e da impatti ad alta velocità.

Tomaia impermeabile o traspirante

A questo punto il runner si trova di fronte a un bivio: materiale impermeabilizzato (Goretex) o traspirante per la copertura della scarpa? La scelta di una tomaia impermeabile manterrà fuori l’acqua a breve termine, ma se per qualsiasi ragione dovessero bagnarsi piedi e calzini (una pozzanghera o una pioggia abbondante) l’acqua farà fatica anche ad uscire dalla calzatura. Al contrario, una scarpa traspirante lascerà entrare l’acqua ma la farà anche uscire molto facilmente. In questo caso è a preferenza del runner scegliere tra le due opzioni.

Conchiglia del tallone

Il tallone delle scarpe da trail running è pensato per proteggere i piedi dagli ostacoli che si possono trovare sui sentieri di montagna. È per questo che ha un’imbottitura extra contro rocce e cespugli. In più fornisce un maggior supporto alla caviglia aiutando a prevenire eventuali lesioni durante la corsa su terreni tecnici.

Come scegliere la taglia giusta delle scarpe per la corsa in montagna?

Il design delle scarpe per la corsa in montagna è, il più delle volte, diverso da quello delle scarpe da strada, quindi anche la loro taglia può non coincidere con quella che si usa normalmente.

Quando le provi, queste dovrebbero adattarsi al piede nel modo più naturale possibile. Assicurati che ci sia uno spazio tra l’estremità delle dita e la punta della scarpa per far sì che la calzatura sia comoda anche con i “piedi gonfi”, idealmente 1,5 cm o 2 cm di spazio tra la punta delle dita dei piedi e la scarpa quando ti trovi in ​​piedi. Questo spazio è fondamentale per quando corri in discesa in modo che le dita dei piedi non colpiscano la punta della scarpa!

Noterai che le scarpe da trail running sono piuttosto rigide, questo è in parte dovuto al rock plate che si trova tra suola e intersuola per dare al corridore maggiore stabilità sui sentieri. Detto questo, la terra è una superficie più morbida rispetto alle piste di asfalto e cemento, quindi quando percorrerai sentieri di terra battuta, le troverai confortevoli.

Come scegliere la suola più adatta per scarpe da trail running?

Dove correrai? In zone fangose ​​o su sentieri ricoperti di radici bagnate e rocce?

Se le tue avventure si svolgono su sentieri di terra compatta, prendi una scarpa con un grip più resistente all’abrasione e battistrada meno alto. Questa scelta contribuirà a risparmiare trazione e a farti sentire più a tuo agio su percorsi caratterizzati principalmente da terra secca o arida (in estate, per esempio). Sebbene queste calzature sembrino meno “avventurose”, molte di loro reagiscono bene agli stimoli di tutte le superfici che si trovano nei pressi di una città.

Un battistrada più alto e più spesso è ottimo su terreni bagnati e fangosi ​​e su sentieri tecnici in quanto possiede un’aderenza maggiore. Questa è anche un’ottima opzione per il clima invernale poiché mantiene una buona trazione anche temperature più rigide (pensa ai pneumatici invernali per la tua automobile).

In sintesi: le scarpe da trail running possono essere il tuo miglior compagno di avventura in corse in ambienti freddi, umidi e in pendenza. Leggere, comode e veloci, possono essere il tuo segreto per acquisire la forza necessaria per correre più chilometri, realizzare allenamenti più intensi e correre più velocemente in primavera.

Non resta solo che augurarti… buon trail running.