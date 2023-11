Sconti HP: le migliori offerte e codici sconto del momento per acquistare stampanti e computer

Il brand Hewlett-Packard, conosciuto ai più come HP, è noto per essere uno dei principali produttori di stampanti e personal computer a livello globale. Prodotti all’avanguardia e sempre più innovativi vengono lanciati sul mercato ogni anno dagli headquarters di questa azienda californiana e continuano ad avere, da più di 80 anni, grande successo di mercato grazie al loro vantaggioso rapporto qualità-prezzo.

L’inizio della nuova stagione rappresenta il momento ideale per approfittare delle offerte sugli articoli più popolari del brand come stampanti, cartucce e computer, e dare un’occhiata ai nuovi lanci di mercato sul sito web di HP, sui quali è spesso possibile risparmiare grazie a codici sconto esclusivi e/o dalla durata limitata.

Promozioni HP: i migliori pc del momento a prezzi accessibili

Il catalogo HP è molto vasto e si adatta alle più svariate esigenze. Tra gli articoli più apprezzati ci sono senza dubbio i computer portatili HP, ideali per chi è sempre in movimento o lavora da remoto, grazie alla loro compattezza unita alle notevoli prestazioni. Tra i tanti, meritano una menzione speciale i modelli HP ProBook, come il laptop HP ProBook 440 G9 di fascia media, con durata della batteria prolungata e scheda grafica di ultima generazione. Per chi invece punta ai top laptop HP di fascia alta, dotati di processori più veloci, design elegante e schermi touch, i laptop 2-in-1 HP Spectre x360 e HP Envy x360 rappresentano la scelta migliore.

Se poi preferisci qualcosa di compatto ed economico per goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti mentre sei in viaggio o nel tempo libero, la fascia media con i laptop HP Chromebook è la soluzione più giusta per te: performante e accessibile, con costi al di sotto dei cinquecento euro.

Su tutti i modelli sopracitati, insieme a molti altri, sono attualmente attive delle promozioni speciali che consentono di risparmiare, attraverso l’utilizzo di coupon HP fino al 10% sul prezzo di listino. A tali promozioni se ne aggiungono poi molte altre applicabili ai computer desktop HP All-in-One, come l’ HP EliteOne 870, perfetti per l’ufficio e l’home office, e ai pc per il gaming come il modello HP Victus.

Dal momento che i codici sconto HP sono difficilmente rintracciabili sul sito ufficiale della marca, è consigliabile, prima di ogni acquisto, monitorare le promozioni in corso del brand californiano sui siti che si occupano di raccogliere e pubblicare gratuitamente tutti i coupon e codici promozionali HP.

Se poi al pc che hai scelto non è applicabile alcuna scontistica, ricorda che puoi sempre usufruire del bonus HP supervalutazione dell’usato che può garantirti fino a 200€ di sconto dando in permuta il tuo vecchio pc.

Risparmiare su stampanti e cartucce HP

Le stampanti HP sono senza dubbio tra i prodotti che hanno reso celebre questa marca. Tra le classiche stampanti a getto d’inchiostro, ideali per la casa e per l’ufficio grazie alle loro dimensioni ridotte e alla facilità di utilizzo, vi sono le celebri HP Envy. Questa serie di stampanti di fascia alta è consigliata per

stampare documenti, progetti e foto ad alta risoluzione. Tra i modelli più economici, invece, ci sono le classiche HP Deskjet multifunzione, compatte e dal design basico. Anche su una vasta selezione di stampanti, sono al momento attivi codici e sconti HP che consentono di ridurre notevolmente i costi a carrello.

Per chi è alla ricerca di stampanti professionali l’ufficio o l’azienda, la scelta più appropriata è rappresentata dalle stampanti laser HP, più veloci e durature rispetto a quelle a getto d’inchiostro, e che si prestano maggiormente ad un uso frequente. Sebbene i costi di queste ultime siano generalmente più elevati, grazie alle offerte HP dedicate è possibile non solo risparmiare, ma anche ottenere servizi complementari gratis. Questo è il caso della promo HP applicata alle stampanti della serie Officejet. Al momento dell’acquisto, infatti, è possibile ottenere gratuitamente 6 mesi di Instant Ink, il servizio HP che si occupa di consegnare l’inchiostro o il toner originale direttamente presso il tuo domicilio prima che tu rimanga senza.