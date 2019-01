ROMA – Dalle 8 di lunedì 7 alle 20 di giovedì 31 gennaio sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Le iscrizioni riguardano gli alunni che dovranno frequentare il primo anno della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria (medie) e della scuola secondaria di secondo grado (quindi liceo o istituti).

Le iscrizioni riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito).

Per la scuola primaria, quella secondaria e quella secondaria di secondo grado si potrà usare la procedura online. Anche per i corsi di istruzione e formazione. Per le scuole dell’infanzia la procedura sarà invece cartacea.

Per accedere alla procedura on line i genitori devono aver effettuato la registrazione al portale www.iscrizioni.istruzione.it (disponibile già dal 27 dicembre scorso). Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

Sul portale “Scuola in chiaro” è possibile raccogliere i profili di tutti gli istituti. Uno strumento molto utile per la scelta. Questo il link: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

Scuola dell’infanzia, come funziona l’iscrizione?

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia – si legge sul sito del MIUR – i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019. Hanno la precedenza rispetto agli altri. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore), oppure esteso fino a 50 ore.

Per la scuola primaria esistono varie opzioni per l’orario settimanale: 24, 27, o fino a 30 ore, oppure 40 ore (tempo pieno). E’ possibile selezionare anche due scuole in alternativa alla scelta principale.

Anche per la scuola secondaria di primo grado si può scegliere tra vari orari settimanali: 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo prolungato). Anche per la scuola secondaria di primo grado, così come per quella di secondo grado, è possibile scegliere due scuole in alternativa alla scelta principale.

Come registrarsi? Ecco la guida

Come presentare la domanda? Ecco la guida

Cosa succede dopo l’inoltro? Ecco la guida