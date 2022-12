Servizi di navetta: alla scoperta della linea Torino – Milano Malpensa di Flibco

Da marzo 2022 è arrivato anche in Italia il servizio navetta offerto da Flibco, realtà di riferimento per la mobilità aeroportuale a livello europeo, che collega la città di Torino all’aeroporto internazionale di Milano Malpensa.

Si tratta di un servizio che permette di muoversi senza stress e di risparmiare in termini di denaro e di tempo ai pendolari che devono continuamente prendere aerei per lavoro o che operano nell’aeroporto stesso e ai viaggiatori che scelgono di partire dalla Lombardia pur abitando in Piemonte per sfruttare le numerose tratte coperte dalle compagnie che sono presenti in struttura.

Infatti, il bus permette di recuperare diverse ore che potrebbero essere reinvestite in quelle da passare in vacanza o che potrebbero essere utili per diluire i preparativi delle valigie o per tornare a casa stanchi dopo un lungo volo il prima possibile.

Senza considerare che anche la qualità degli attimi passati a bordo è sicuramente migliore di quella che si avrebbe spostandosi con i propri mezzi perché si potrà conversare con i propri compagni di viaggio, ascoltare la musica preferita, godersi il paesaggio circostante, dormire per ricaricarsi oppure lavorare al proprio pc o tramite telefono senza doversi divincolare nel traffico.

In più, arrivati a destinazione, non ci sarà bisogno di cercare parcheggio e di perdere ulteriori momenti e soldi per trovare una collocazione alla propria vettura, ma si potrà direttamente accedere al Terminal.

Perché affidarsi a Flibco

Viaggiare con i bus Torino Malpensa proposti da Flibco significa scegliere una soluzione più ecologica, in quanto vengono utilizzati solamente mezzi Euro6, che hanno un minore impatto ambientale.

Un altro aspetto importante da non trascurare è il fatto che uno dei motivi di ansia pre-partenza è la paura di perdere il volo: per scongiurare quest’eventualità, Flibco programma le corse in base alla tabella di marcia dell’aeroporto e le organizza in modo da garantire ai clienti la massima puntualità e un’estrema comodità a bordo.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7, sono programmate quotidianamente dieci partenze da Torino in direzione Milano Malpensa e dieci partenze da Milano Malpensa in direzione Torino. Prenotare è molto semplice: basterà collegarsi al sito e prenotare in tempo reale un comodo posto a bordo. In caso di bisogno o servano delle informazioni più specifiche sarà possibile contattare direttamente l’azienda telefonicamente o per e-mail e richiedere l’assistenza necessaria.

Ulteriori vantaggi offerti dal servizio di Flibco

Un’altra comodità offerta da Flibco è quella di poter selezionare la fermata più vicina a casa propria.

Infatti non esiste un unico punto di partenza o di arrivo a Torino, ma sono stati attivati delle bus stop nei punti nevralgici della città, come Torino Lingotto, la stazione Torino Porta Susa e Corso Giulio Cesare così da permettere ai viaggiatori di risparmiare ulteriore tempo restando il più possibile nei pressi della propria abitazione. Inoltre, non sussiste nessun problema di spazio per caricare i bagagli.

Infatti, anche qualora siano particolarmente grandi saranno destinati alla parte del veicolo organizzata per ospitare valigie, equipaggiamenti sportivi, tende, borsoni e molto altro.

Inoltre, tutti i bus sono pensati per garantire un’ampia area davanti ai sedili così che si possano stendere le gambe. A bordo è possibile usufruire anche del Wi-Fi gratuito, nonché di prese per ricaricare i propri dispositivi, così da poter sfruttare tutti i mezzi per rilassarsi e sentirsi come a casa. Il prezzo complessivo per il servizio completo è molto competitivo: la tariffa fissa è di 22 euro.