ROMA – La storia d’Italia tramite il servizio militare. Blitz Quotidiano vuole celebrare la storia d’Italia coinvolgendo i propri lettori e stimolandoli a raccontare la propria esperienza attraverso una foto, un articolo, una cartolina o un ricordo (per sapere come fare clicca qui).

Il lettore Claudio Calderari di Venzone in provincia di Udine ci invia questa foto scattata nel 1969 presso la Banda musicale dell’89° fanteria “Salerno” Scrive Calderari:

“Servizio militare nel 1969 presso la Banda musicale dell’89° fanteria “Salerno” di stanza ad Imperia. Il Clarinetto era la mia arma preferita…”

Ti invitiamo a mandarci una tua foto mentre eri in servizio proprio per raccontare la storia d’Italia. È una iniziativa che abbiamo pensato per celebrare il bel Paese, alla cui fine sarà redatta una pagina sul nostro sito che raccoglierà le più belle foto, le più emozionanti, quelle capaci di suscitare emozioni e farci rivivere alcuni dei momenti che hanno caratterizzato e segnato la nostra Nazione.