ROMA – La storia d’Italia tramite il servizio militare. Blitz Quotidiano vuole celebrare la storia d’Italia coinvolgendo i propri lettori e stimolandoli a raccontare la propria esperienza attraverso una foto, un articolo, una cartolina o un ricordo (per sapere come fare clicca qui).

Il lettore Lorenzo Capelli ci manda questa foto risalente al luglio 1992 e scattata alla Scuola di Paracadutismo di Pisa. Scrive il lettore:

“Il mio servizio di leva iniziò il 15 luglio 1992, arrivato a Pisa alla Scuola Militare di Paracadutismo mi ritrovati catapultato in una realtà che per i miei 18 anni era impensabile. Superato i primi giorni di shock, mi sono accorto di aver fatto una delle scelte migliori che potessi prendere nella mia vita, quella di arruolarmi volontariamente in una delle più esaltanti specialità dell’Esercito Italiano”.

“Completato le tredici settimane di corso, dopo il brevetto sono stato destinato al Reggimento Logistico Folgore, ho partecipato alla Mangusta e alla più grande avventura della mia vita, l’operazione Ibis in Somalia. Ho trovato valori dove ne ho fatto il mio stile di vita, rispetto, lealtà, senso del dovere e morale. Poi è arrivato il giorno del congedo, e con il borsone in spalla e tanto felicità tornai alla vita civile, ma a distanza di tanti anni ora pagherei per poter rivivere un solo giorno da Paracadutista della Brigata Folgore”.