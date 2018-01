NETTUNO – La storia d’Italia tramite il servizio militare. Blitz Quotidiano vuole celebrare la storia d’Italia coinvolgendo i propri lettori e stimolandoli a raccontare la propria esperienza attraverso una foto, un articolo, una cartolina o un ricordo (per sapere come fare clicca qui).

Il lettore Mauro Martinelli ci invia queste foto scattate a Nettuno (Roma) lo scorso 21 gennaio. Si tratta di foto che rievocano lo sbarco degli alleati avvenuto su queste coste il 22 gennaio 1944. Scrive Martinelli:

“Carissimi, oggi a Nettuno c’è stata una bellissima ed emozionante iniziativa, è stato rievocato lo sbarco di Anzio. Credetemi è stato molto bello rivivere attimi letti nei libri di storia e aver vissuto nei racconti dei nostri padri, nonni e parenti”.

