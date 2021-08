Sex toys femminili, boom con la pandemia di Covid e i lockdown: e adesso si usano anche per la bellezza della pelle

Sex toys per le donne, l’anno della pandemia di Covid, tra lockdown e contatti interrotti, ha avuto almeno il beneficio di liberalizzare il mercato dei giocattoli per il piacere femminile, non nel senso di renderlo libero da vincoli di mercato bensì da vincoli mentali.

In un periodo storico in cui l’attenzione alla salute, intesa in senso sempre più olistico e totale, riveste sempre una maggiore importanza si è pensato anche al benessere sessuale femminile.

Il privato è ora al centro dei pensieri femminili tanto da diventare pubblico per essere capito, metabolizzato e accettato attraverso il coinvolgimento di donne rinomate, attrici ed influencer, di donne ingegneri e psicologhe che hanno deciso di occuparsi in prima persona dell’argomento.

Dakota Johnson e i sex toys

L’attrice Dakota Johnson, la Anastasia Steele di Cinquanta sfumature di grigio, proprio durante la pandemia e attraverso riunioni via Skype con la fondatrice del brand Maude, rinomato nel mondo per la progettazione di vibratori-scultura dal design elegantissimo, è divenuta la direttrice creativa del brand.

“Il benessere sessuale è cura di se stesse ed è essenziale per tutti, ma per troppo tempo è stato oggetto di discriminazioni di genere. Invece è parte delle routine di benessere femminile, – ha spiegato l’attrice trentunenne sulle pagine di Vogue USA. – Durante la creazione dei prodotti ragioniamo sulla consapevolezza del proprio corpo e della propria sessualità, creiamo l’opportunità di prenderci cura in modo adeguato al nostro sé sessuale”.

I sex toys di Gwyneth Paltrow e del suo Goop

Il cambiamento è epocale e dirompente: sul sito Goop della guru del wellness ed attrice Gwyneth Paltrow è pronta una guida completa ed esaustiva ai vibratori in commercio nel mondo, classificati per le esigenze e i desideri femminili, mentre negli ultimi tre mesi negli Stati Uniti le vendite di prodotti per il benessere sessuale sono cresciute del 18,4% e sono in particolare i lubrificanti a comandare l’impennata, seguiti dai giocattoli per il piacere femminile.

Si comprano soprattutto online o nella forma ‘ordina e ritira in negozio’ , probabilmente per questioni di riservatezza, ma le impennate delle vendite si registrano in tutti i canali.

Sex toys, i brand in Europa

Il fenomeno si evidenzia dagli Stati Uniti al Brasile ma l’Europa non è esclusa. Intervistata su Forbes i giorni scorsi, la guru dell’intimità femminile Alexandra Fine, CEO di Dame, brand di sex-toys e con alle spalle studi di psicologia clinica e terapia di coppia alla Columbia University, ha spiegato che la campagna realizzata su Kickstarter (piattaforma di crowdfunding per le startup) ha fruttato la produzione di ben 8 diversi tipi di giocattoli per il sesso pensati per le donne.

Nella progettazione si è tenuto conto delle giovani ragazze ma anche delle donne mature perché le esigenze cambiano con gli anni e Fine afferma di voler “colmare il divario del piacere per le donne”.

La dottoressa Fine denuncia anche che i tabù sono duri a morire tanto che “quando arrivò la pillolina blu per lui ne parlarono tutti, mentre adesso Instagram e Facebook censurano i nostri prodotti per le donne e abbiamo anche fatto causa alla MTA (ndr il metro di New York) per le restrizioni pubblicitarie discriminatorie che ci hanno imposto”.

Censura a parte, le vendite online dei suoi sex toys hanno subito una impennata del 100% con molti modelli sold out nell’arco del 2020.

Benessere sessuale e bellezza della pelle

E c’è anche chi sottolinea gli effetti a livello estetico dell’appagamento sessuale. Per la prima volta si disquisisce apertamente della relazione fra piacere sessuale e bellezza della pelle anche sulla rivista Cosmetic & Toiletries Science Applied, dove Jamie Leventhalm, fondatore e CEO del brand di benessere sessuale Clio/plusOne, riferisce degli effetti sorprendenti di uno studio clinico in cui si dimostrano miglioramenti significativi in termini di aumento della compattezza ed elasticità della pelle del viso femminile dopo un rapporto intimo.

Sulla stessa rivista si segnala anche il fenomeno inverso con sex toys che si possono usare sulla pelle del viso a scopo beauty come è successo ai prodotti Touch X del brand We-Vibe.

Progettati per il piacere rientrano ora in una nuova routine di bellezza e di auto-cura, passati sul viso per massaggi che stimolano la circolazione e riducono il gonfiore degli occhi fiaccati dal grande caldo della stagione, usati insieme a sieri e lozioni e maschere.

Spiegano i produttori: “Sviluppato originariamente per un massaggio intimo, il vibratore da appoggio può essere utilizzato come massaggiatore per tutto il corpo, viso compreso. Nella sua impostazione più bassa, è il tocco perfetto per la routine mattutina in bagno, mentre i suoi sette diversi modelli di vibrazione offrono nuove opportunità in camera da letto”.