Sheltia – Società di promozione e intermediazione assicurativa – sottolinea che l’unico sito della società è www.sheltia.com e invita i consumatori ad affidarsi a imprese e intermediari regolarmente autorizzati.

www.assicuratiora.it; www.mansutti-broker.com; L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha reso noto che la distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare: www.alibroker.net www.rca polizza.com ; www.sheltiaassicura.site.

Le polizze ricevute dai clienti tramite i siti sopra citati risultano false e i relativi veicoli non sono assicurati. Sheltia – Società di promozione e intermediazione assicurativa regolarmente iscritta al RUI – non ha, e non ha mai avuto, alcun legame con il sito www.sheltiassicura.site e ribadisce che l’unico website della società è www.sheltia.com

Inoltre il sito www.sheltiaassicura.site, peraltro già chiuso, risultava operare nel settore dell’RC automobilistica mentre Sheltia opera nel settore dell’assicurazione vita, del welfare e della protection.

Uno dei valori principali su cui si fonda l’attività di Sheltia è la trasparenza. La società mette in sempre in campo la massima professionalità agendo negli interessi dei clienti attraverso un rapporto diretto tra Promotore e Consumatore. Una relazione professionale fatta di dialogo, analisi e ricerca della soluzione più coerente in base alle necessità.

Sheltia, proprio in linea con questo principio, opera stilando una Raccomandazione personalizzata e garantendo un’informativa chiara e trasparente. Rivolgersi a professionisti regolarmente autorizzati è fondamentale per non incorrere in una truffa.