Lo shopping in epoca Covid: i vantaggi offerti da Yeppon

In questi mesi caratterizzati dalla pandemia dovuta al coronavirus, avere la possibilità di fare acquisti da casa attraverso un e-commerce è senza dubbio sinonimo di comodità. Un grande aiuto da questo punto di vista proviene da Yeppon, web store di articoli elettronici (e non solo) con un vasto assortimento di prodotti tecnologici. Merita di essere messa in evidenza, per esempio, la sezione promo, in cui sono presenti sconti per gli articoli utili per lo smart working. Lavorare da casa negli ultimi tempi è diventata una necessità per milioni di persone, ed è per questo che c’è bisogno di una dotazione tecnologica adeguata.

Perché scegliere Yeppon

La convenienza dei prezzi è solo uno dei tanti punti di forza offerti da Yeppon, che mette a disposizione un catalogo ricco ed eterogeneo: ne fanno parte, tra l’altro, articoli di informatica, device elettronici e complementi di arredo. In assortimento si trovano fax laser e computer, ma anche cassettiere da ufficio, schermi led, stampanti e tutto ciò che può servire per assecondare le esigenze del lavoro agile. È evidente, infatti, che una dotazione di qualità è sinonimo di maggior comfort e, di conseguenza, di un livello di efficienza più elevato.

Che cos’è Yeppon

Yeppon è una piattaforma di commercio elettronico in cui si possono trovare elettrodomestici in offerta online , ma è anche molto di più, grazie al sistema di cashback reso possibile dai numerosi siti partner. Gli acquirenti sono liberi di decidere se ricevere la merce che hanno ordinato a domicilio (o comunque all’indirizzo desiderato) o se, invece, andare a ritirarla fisicamente presso la sede operativa di Paderno Dugnano, vicino a Milano. Una terza alternativa è rappresentata dai vari punti fisici FermoPoint e TNT sparsi sul territorio (ce ne sono circa 4mila). Questi sistemi consentono di effettuare i pagamenti nel momento in cui la merce viene ritirata, e offrono l’opportunità di risparmiare in misura significativa sulle spese di spedizione. sono più o meno 400mila i clienti di Yeppon, e di questi il 15% sceglie di ritirare la merce in sede.

Tutti i benefici offerti da questo e-commerce

Il modo in cui funziona Yeppon non è molto diverso dalle caratteristiche delle altre piattaforme di commercio elettronico. La vera differenza deve essere individuata nei tanti benefici in più di cui si può approfittare, come per esempio gli sconti che si traducono in prezzi alquanto convenienti. Tutti gli articoli in catalogo sono corredati da una scheda descrittiva, con tanto di video e foto, grazie a cui è possibile valutare nel dettaglio caratteristiche e specifiche tecniche.

Lo Yeppon Club

Un altro aspetto distintivo di questo store online è lo Yeppon Club, che garantisce un meccanismo di cashback a disposizione di tutti gli utenti registrati: in parole semplici, si può essere pagati per tutti gli acquisti che si eseguono. In sostanza, si guadagna in proporzione a quanto si spende. Proprio questo è il fiore all’occhiello dello Yeppon Club: tutti gli acquisti che vengono eseguiti sulla piattaforma consentono di acquisire crediti e di trarre vantaggio dal settore del cashback. I crediti, ovviamente, si potranno spendere direttamente su Yeppon. Il club non è nato da molto, ma è già un punto di riferimento nel settore.

Un e-commerce Made in Italy

Un altro dei motivi per cui vale la pena di scegliere Yeppon per i propri acquisti è rappresentato dalla certezza di avere a che fare con un sito al 100% italiano. Il negozio è in vetta alle classifiche italiane per la vendita di grandi elettrodomestici; inoltre mette in evidenza una notevole crescita anche nel campo del bricolage, nel settore dei ricambi per le auto e nell’ambito dei giocattoli.