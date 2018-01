ROMA – Silvio Berlusconi, ospite a Matrix, su Canale 5, tra un tema politico e l’altro ha parlato della sua casa in Sardegna. “Nella mia casa in Sardegna – ha affermato il Cav – ci sono molte piante, ficus, rose. E anche erbe medicinali. Molti studenti sardi e anziani sardi le vengono a visitare. Tra queste erbe c’è pure quella del viagra… L’hanno presa tutta, non ne è rimasta un filo…”, ha concluso.

Quanto alle dichiarazioni di Renzi, che ha definito il Cav un “pericolo non per la democrazia, ma per l’economia”, Berlusconi si è limitato a dire: “A certe stupidaggini non ne vale la pena di rispondere”. Sul tema della giustizia dice di voler “mutuare dal sistema giuridico Usa l’introduzione della cauzione per reati non di sangue”.