ROMA – Apu, il gestore indiano del Jet Market di Springfield, verrà eliminato dai “Simpson”? Al Jean, il produttore esecutivo, smentisce.

La notizia era circolata sul Web dopo le polemiche scoppiate attorno al personaggio, definito “una caricatura nazista“ nel documentario “The Problem with Apu“, andato in onda nel 2017.

Come spiega il Times, “nonostante sia stabilmente in televisione da oltre trent’anni, il personaggio di Apu risulterebbe non gradito a una buona fetta di persone appartenenti alle comunità indiane e asiatiche”. Nel documentario, infatti, il comico di origini indiane Hari Kondabolu aveva accusato gli autori dei Simpson di dipingere da trent’anni il personaggio in maniera stereotipata e razzista.

Ma ora il produttore esecutivo dei “Simpson”, via Twitter, ha smentito la prossima cancellazione del personaggio.