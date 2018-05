NAPOLI – Sarà Napoli ad ospitare la seconda tappa del tour che SocialCom Italia sta portando nelle maggiori città italiane per accendere il dibattito sui temi della comunicazione digitale.

Come riporta il sito di Socialcom:

“#SocialComInTour– L’evoluzione della rete tra social media e privacy” è il titolo dell’evento – organizzato da SocialCom, in collaborazione con NMK Marketing & Comunicazione– che si svolgerà a Napoli, martedì 8 maggio 2018, a partire dalle 10.30, negli spazi della Sala Sirena di Castel dell’Ovo, in via Eldorado, 3.