Software gestione aziendale: consigli utili per la scelta

Il software di gestione aziendale è ormai uno strumento di uso comune all’interno delle imprese, fondamentale per gestire meglio il tempo e l’organizzazione del proprio business, nonché le attività quotidiane di dipendenti e collaboratori.

Il funzionamento di base di un software gestionale copre tutti i principali aspetti di un’impresa, dalla gestione dei documenti alla gestione del magazzino e della contabilità. Un programma per gestione aziendale è fondamentale anche per velocizzare i processi, digitalizzare i documenti e migliorare la competitività di un’azienda.

Il mercato offre tante valide alternative e programmi con diverse funzionalità, come il programma per la gestione aziendale Arca Evolution. Per questo motivo, abbiamo scelto di offrirti alcuni consigli utili per la scelta del miglior software di gestione aziendale.

Come scegliere un software gestione aziendale

Un buon programma per la gestione aziendale deve essere in grado di archiviare, organizzare e creare ogni tipo di documento e in qualsiasi formato. Deve poter gestire le risorse umane, le mansioni e la gestione dei file, nonché renderli accessibili e condivisibili con i dipendenti e i collaboratori della propria azienda.

Le funzionalità di base di un software gestione aziendale devono poter semplificare la contabilità, a partire dalla gestione degli ordini e dei preventivi fino alla gestione dei contratti, delle fatture, delle spese e, soprattutto, del magazzino.

La scelta deve ricadere su un software gestionale innovativo, in grado di registrare i risultati e monitorare l’avanzamento del proprio business, mostrare i dati e aggiornarli in tempo reale, riducendo il più possibile l’inserimento dei dati manuale.

4 aspetti fondamentali di un programma per gestione aziendale

Tutto questo può essere riassunto in 4 aspetti fondamentali che un buon programma per la gestione aziendale deve poter garantire:

1. Facilità di utilizzo

Un buon software gestionale aziendale è semplice da utilizzare e caratterizzato da un’interfaccia intuitiva, che mostra le sezioni e le funzionalità più importanti in posizioni ben visibili. Gran parte dei fornitori permettono di provare una demo o il software completo per un determinato periodo di tempo, così da capire se il programma può adattarsi alle proprie esigenze.

2. Servizio di assistenza e customer care efficiente

Un buon fornitore non offre solo un programma per la gestione aziendale, ma un servizio completo e sempre disponibile, usufruibile attraverso diversi canali di comunicazione. La maggior parte delle software house più popolari dispongono di un servizio assistenza telefonico, via chatbot, email e sui social network.

3. Scalabilità e personalizzazione

Un software gestionale efficiente è scalabile e personalizzabile, si adatta perfettamente alle necessità di un’impresa e può essere modellato in base alle proprie esigenze, soprattutto in vista di cambiamenti futuri.

4. Supporto delle attività interne ed esterne

Un software gestionale aziendale rappresenta l’alleato fedele per un’azienda, è in grado di supportare nel miglior modo possibile sia le attività interne, come la gestione della contabilità, sia le attività esterne dell’impresa, come la logistica.

Se queste informazioni sono state utili per avere un quadro della situazione completo, ma hai ancora dei dubbi su quale tipologia di programma per gestione aziendale scegliere, ti consigliamo di richiedere una consulenza con i fornitori che ritieni più affidabili o con esperti del settore.