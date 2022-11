Software valutazione azienda: lo strumento essenziale per crescere senza rischi

Tutte le aziende sono tenute a rispettare una serie di norme in materia di prevenzione del rischio e delle crisi, così come riportato dalla recente normativa (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022).

Tra le varie operazioni di controllo ce ne sono alcune piuttosto impegnative e che, svolte attraverso metodi tradizionali, cioè manuali, potrebbero comportare l’insorgenza di ritardi, errori o rallentamenti. Per questo numerosissime realtà di consulenza hanno deciso di offrire servizi più rapidi ed efficienti alle proprie aziende clienti. Come? Adottando quello che il miglior programma per la valutazione della salute aziendale in base alle loro esigenze

Strumenti per garantire la continuità aziendale

Quando parliamo di software valutazione azienda ci riferiamo a strumenti intelligenti, capaci di prevenire i segnali di crisi e, quindi, di supportare l’amministrazione nella gestione efficiente, con il fine di garantire la continuità aziendale. Si tratta di un concetto molto ampio, regolamentato anche da normative nazionali e internazionali per le quali l’obiettivo è quello di preservare le aziende dal crollo attraverso una serie di controlli e di adempimenti.

Tali controlli, tradizionalmente, sono sempre stati svolti da addetti alla revisione dei conti o da agenzie esterne partner che effettuano consulenze sulla valutazione dello stato di salute delle aziende. Tuttavia si tratta di un compito oneroso e che richiede molte ore di lavoro, rendicontazione e valutazione, specialmente quando tutto avviene in forma tradizionale o cartacea.

Per superare questo ostacolo e migliorare l’efficienza dei controlli è necessario mettersi al passo con i tempi, adottando uno strumento capace di valutare la situazione economica e finanziaria delle aziende in pochi click, ovvero un programma di valutazione della salute dell’azienda.

Il software di valutazione della salute dell’azienda

Questi strumenti, noti come software di valutazione aziendale, non solo permettono di semplificare il lavoro di controllo e revisione ma aiutano le aziende clienti a prevenire qualsiasi crisi e, quindi, a gestire il business con migliori livelli di efficienza e di continuità aziendale.

Parliamo di soluzioni software progettate per studi intenzionati a offrire un servizio efficiente ai propri clienti, basato sulla diagnosi preventiva e sull’immediatezza della condivisione di flussi di dati e di informazioni cruciali. Si tratta di un sistema di outsourcing grazie al quale, attraverso poche semplici operazioni iniziali è possibile creare report approfonditi e dettagliati.

Questi software sfruttano sistemi di calcolo automatico, indici di bilancio e di allerta, analisi dei rating bancari con la Centrale dei Rischi e rating del Medio Credito Centrale. Una sorta di micromondo finanziario racchiuso in un software grazie al quale gli studi di consulenza, finalmente, possono aiutare le aziende a scongiurare qualsiasi rischio e ad agire tempestivamente dinanzi al paventarsi di una crisi.

Altri importanti vantaggi

Non è tutto. I software di valutazione aziendale permettono di creare report personalizzabili e stampabili oltre che fornire accesso ai propri clienti per renderli partecipi del monitoraggio della situazione. Sono software perfettamente allineati con le vigenti norme in materia di rischio di impresa e di insolvenza e sono diventati uno strumento estremamente popolare per prestare servizi di consulenza.

Semplicità, immediatezza e tempestività sono i valori fondamentali sui quali si incentra l’architettura di questi software che, nel giro di pochi anni, hanno completamente rivoluzionato il concetto di monitoraggio dello stato di salute delle aziende.