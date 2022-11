Sologamia, sposarsi con se stessi, niente amore per altri nelle auto nozze, una moda in espansione nel mondo

Sologamia, perché sta diventando popolare? Sposarsi da sé è l’inizio di una grande storia d’amore. Con noi stessi.

Un servizio della BBC, pubblicato l’8 novembre propone l’argomento, riporta le storie di dieci donne di Bilbao, Spagna. Si sono riunite per proclamare pubblicamente il loro amor proprio e sposarsi con loro stesse. È iniziato come un atto divertente e ribelle contro il matrimonio tradizionale. Ma in realtà, stavano attingendo a qualcosa già in atto a livello globale.

Si chiama sologamia. È il matrimonio di una persona con sé stessa. Il matrimonio tradizionale non è più un obiettivo fondamentale per alcune donne. Al contrario, scelgono di impegnarsi ad amare sé stesse prima degli altri.

Si tratta di un amore per sé stesse esagerato o di una sorprendente rivisitazione di una vecchia storia?

Qualunque sia la risposta, la sologamia sta diventando sempre più popolare nel XXI secolo.

Lo scorso giugno, una donna indiana di 24 anni, Kshama Bindu, si è sposata da sola descrivendo la sua scelta come un “atto di amore per sé stessa”. Il matrimonio è considerato uno dei primi casi di sologamia o auto-matrimonio in India.

Secondo l’Indian Express, la sologamia può essere fatta risalire a Linda Baker, un’igienista dentale statunitense, che si è sposata da sola nel 1993. È considerato il primo atto pubblico di auto-matrimonio.

Alla cerimonia hanno partecipato circa 75 amici della Baker e la sposa ha detto “lo voglio” per onorare sé stessa in salute e in malattia fino al giorno in cui non ci sarà più.

Altri due casi di sologamia documentati dai media riguardano un fotografo britannico nel 2014 e un’istruttrice di fitness italiana nel 2017.

Mentre l’anno scorso si è parlato di un divorzio sologamico quando una modella brasiliana, Cris Galera, 33 anni, ha annunciato che avrebbe posto fine al suo auto-matrimonio dopo soli 90 giorni perché si era innamorata di un’altra persona.

Che tipo di cerimonie prevede l’auto-matrimonio?

Non ci sono regole o norme sociali. Possono assomigliare a matrimoni tradizionali oppure no.

Da quando la tendenza si è diffusa, in diversi angoli del mondo sono nati fornitori di servizi per aiutare i clienti che si sposano da soli.

“Marry Yourself”, in Canada, offre consulenza e fotografia di matrimonio.

IMarriedMe.com, a San Francisco, offre kit per cerimonie sologamiche con tanto di fascia nuziale e voti, mentre a Kyoto, in Giappone, Cerca Travel offre un pacchetto di due giorni per il matrimonio in autonomia.

Bindu ha scelto un matrimonio completo di tutti i rituali tipici della sua cultura, come la saat phere e l’applicazione del sindur.

Perché la sologamia sta trovando risonanza in tutto il mondo?

Alexandra Gill, fondatrice di Marry Yourself Vancouver, ha dichiarato alla CBC News: “Oggi, per la prima volta nella storia, le donne possono permettersi di vivere per conto proprio, costruirsi una carriera, comprare una casa, crearsi una vita propria, avere figli se lo desiderano.

“Le nostre madri e le nostre nonne non avevano questa possibilità… L’idea della sologamia potrebbe comportare la pratica dell’auto-matrimonio ma sta anche ribaltando lo stigma della zitella triste e solitaria. Le donne sono stanche di sentirsi dire che sono delle fallite se non si sono sposate entro una certa data di scadenza”.

Nel suo libro “Quirkyalone”, l’autrice e life coach Sasha Cagen scrive: “Il tema comune alla maggior parte delle storie (di auto-matrimonio) che sento è l’impegno a prendersi cura di sé come si spera o si immagina che farebbe un amante. Le donne inquadrano l’auto-matrimonio anche come una soluzione unica al problema delle donne che sacrificano i propri bisogni in una relazione. Sposare prima sé stesse, dicono, prima di sposare qualcun altro”.

Come viene visto l’auto-matrimonio nella cultura popolare?

Gli auto-matrimoni sono apparsi in programmi televisivi popolari come Sex and the City, Glee e Doctor Who. In un episodio del 2003 di Sex and the City, Carrie Bradshaw è stata mostrata mentre si sposava e un articolo di USA Today ha successivamente affermato che per alcuni questo personaggio fittizio è la “madrina della sologamia”.