Solstizio d’estate 2022: oggi 21 giugno è la giornata più lunga dell’anno, quante ore di sole ci saranno?

Oggi, 21 giugno, è il solstizio d’estate. Si tratta del giorno più lungo dell’anno e dell’inizio della stagione estiva. Si tratta dell’estate astronomica: quella meteorologica è cominciata il 1 giugno. Oggi è il giorno più lungo dell’anno. La ragione è legata al fatto che l’emisfero settentrionale viene inondato di luce e le ore del giorno durano più di tutti gli altri 365.

In opposizione al solstizio d’estate c’è il solstizio d’inverno che sarà il prossimo 21 dicembre, la giornata più corta delle altre. Oggi, l’illuminazione naturale durerà 15 ore e 42 minuti a Milano, 15 ore e 33 minuti a Bologna, 15 ore e 28 minuti a Firenze, 15 ore e 16 minuti a Roma, 15 ore e 7 minuti a Napoli (la lunghezza è maggiore sempre di più a Nord).

Oggi è il solstizio d’estate

Il solstizio d’estate non è sempre il 21 giugno. La data è infatti “mobile” e alle volte può avvenire il 20 giugno. I 365 giorni è il tempo che ci mette la Terra a compiere il giro completo intorno al Sole. In realtà, il giro alle volte impiega 6 ore in più: questo fa sì che sì che talvolta equinozi e solstizi non cadono precisamente il 21 giugno.

In antichità, il solstizio d’estate era un giorno “magico”

In diverse civiltà antiche questa giornata era considerata “magica”. Si credeva che la grande quantità di luce sprigionata fosse una evidente manifestazione delle divinità.