Sondaggio choc: meglio i condizionatori della pace. Due italiani su tre scelgono il fresco. Fanno più paura gli anticicloni africani, tipo Scipione o Lucifero, delle minacce di Putin.

Lo ha certificato lo studio Unipol-IPSOS analizzando le scelte dei connazionali. E le sorprese non sono mancate. Una su tutte: la domanda-battuta (provocatoria) che il 7 aprile Draghi rivolse in risposta ad un giornalista (“Preferiamo la pace o il condizionatore acceso?”) suscita ancora interesse. È ancora viva tra la gente. Però con continui aggiornamenti. Ecco gli ultimi.

LE RINUNCE DIVERSAMENTE ACCETTATE

1. Non far scorrere l’acqua calda: 64%

2. Usare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico: 54%

3. Scegliere elettrodomestici che consumano meno: 52%

4. Usare le lampadine Led: 44%

5. Abbassare i termosifoni:44%

6. Staccare le spine dei dispositivi elettronici: 39%

7. Rinunciare al condizionatore: 31%

8. Usare di più i mezzi pubblici: 27%

9. Installare pannelli fotovoltaici: 25

SONDAGGIO: CHI DICE NO ALL’ARIA CONDIZIONATA

Lo studio divide le risposte in quattro fasce di età ed anche questa ricerca non è privata di sorprese. Gli anziani sono più disposti dei giovani a fare sacrifici. Sotto i 26 anni solo il 27% sa dire no all’aria condizionata; percentuale che sale al 35% nella fascia d’età 57-74. E le città che dicono no all’aria condizionata? Bologna in testa con il 38%. Seguono Firenze, Roma, Milano.