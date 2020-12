Non solo smart working, ormai da mesi si studia anche a distanza. Se prima studiare a distanza era quasi impensabile, quanto meno per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 gli studenti italiani hanno dovuto imparare a fare i conti con questa nuova modalità.

Che cos’è la didattica a distanza

La didattica a distanza è l’insieme delle attività formative che è possibile svolgere senza la presenza fisica di docenti e alunni nello stesso posto. Senz’altro questa modalità ha rappresentato – e rappresenta – l’unica possibilità in grado di garantire il distanziamento sociale e il proseguimento delle attività formative durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Come far studiare a distanza tuo figlio in maniera piacevole

Bambini e ragazzi sono stati costretti a rinunciare alla propria quotidianità e alla socialità a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Hanno dovuto rinunciare a due aspetti importantissimi della loro vita. Così, per far sì che studiare a distanza possa essere un’attività gradevole per tuo figlio è bene aiutarlo a mantenere le sue abitudini più regolari possibili lasciandogli anche la possibilità di conservare dello spazio per la sua privacy.

4 consigli per aiutare tuo figlio a studiare (bene) a distanza e renderla un’esperienza gradevole

1) Scegli insieme a tuo figlio la giusta postazione

Per permettere a tuo figlio di studiare piacevolmente aiutalo ad identificare lo spazio migliore per la postazione studio valutando la luce (meglio se naturale e laterale) e ricordagli di arieggiare spesso l’ambiente. Un luogo arieggiato è un posto più salubre dove studiare meglio.

2) Sprona tuo figlio ad organizzare la giornata con metodo

È importante che i bambini e i ragazzi mantengano il più possibile le loro abitudini. Aiuta tuo figlio a suddividere il tempo per lo studio a quello per le pause e i suoi hobby.

3) Studiare a distanza non significa isolamento

Per tutti la socialità è un aspetto importante della vita per i bambini e i ragazzi lo è ancora di più. Contribuisci alla vita sociale di tuo figlio consigliandogli (se già non lo fa!) di continuare a vedere e a sentire i suoi compagni e i suoi amici attraverso i sistemi di video chiamata. Zoom, Skype, Facebook, WhatsApp…ci sono tantissimi strumenti tra cui scegliere.

4) Per tuo figlio scegli una connessione internet in fibra ottica ftth

Per permettere a tuo figlio di seguire le lezioni online senza problemi è necessario avere una connessione Internet veloce. La migliore è la fibra ottica FTTH cioè la “Fiber to the Home” anziché la FTTC ovvero la “Fiber to the Cabinet”, ossia “fibra fino al cabinato”. Rispetto alla fttc più instabile e che limita il segnale a causa del rame utilizzato nell’ultimo tratto (dal cabinato all’abitazione appunto) la fibra ottica ftth garantisce maggiore stabilità della connessione, prestazioni elevate e basso impatto ambientale.