ROMA – La donna è sinonimo di bellezza per definizione: non vogliamo essere galanti, è indiscutibile che l'eleganza, l'armonia delle forme e la delicatezza del viso siano caratteristiche oggettive e innegabili della componente femminile del genere umano. Detto questo, però, è anche vero che fin dalla preistoria le donne hanno (giustamente!) cercato di valorizzare la loro bellezza, curandola e proteggendola ma anche divertendosi ad esaltare alcune caratteristiche fisiche, come il colore degli occhi e della pelle, la forma delle labbra, gli zigomi. Insomma, l'abbiamo presa alla lontana per dire una cosa semplicissima: i cosmetici sono degli insostituibili alleati, per le donne, e contribuiscono in grande misura ad amplificarne il fascino, a renderle ancora più intriganti, seducenti e belle di quanto già al naturale non siano.

Arriva l’estate, che trucco scegliere? Secoli di storia hanno sviluppato in maniera incredibile la produzione di cosmetici: non vi diciamo certo una novità se vi diciamo che ne esistono di specifici non solo per ogni parte del corpo e del viso, ma anche per le più svariate situazioni climatiche, ambientali e persino per il giorno o per la notte. Un punto che è da sempre spinoso, per le industrie di bellezza, è però quello legato ai cosmetici per l’estate. Prima di tutto per ragioni tecniche: il clima è caldo, umido e afoso, e quindi c’è molta più probabilità che un fondotinta non

“regga”, che i trucchi colino e via discorrendo. Poi c’è la vita che facciamo nei mesi caldi, che si svolge, tendenzialmente, maggiormente all’aperto ed esponendo il viso ai disagi già citati, a cui vanno aggiunte le nostre vacanze: già, perché se andiamo al mare, o semplicemente ci capita di andare frequentemente in piscina, la salsedine in un caso e il cloro nell’altro possono danneggiare il lavoro svolto per truccarsi.

Ecco perché ormai da qualche anno le principali aziende hanno messo a punto cosmetici più resistenti all’acqua e agli agenti termici. Ma non è solo una questione tecnica: l’estate è la stagione del colore per eccellenza, e ogni anno vengono presentate nuove linee di cosmetici dai colori sgargianti, o prodotti che, oltre a essere ipoallergenici (un altro spinoso problema che le case produttrici devono affrontare!) sono waterproof, come il fondotinta Dermacol, e quindi fanno vivere bagni tranquilli. O ancora, sempre nuovi prodotti dai riflessi metallici o dorati, rossetti dai toni fluo, smalti multicolor e chi più ne ha più ne metta, sulle ali della fantasia.

Una scelta complicata ma non troppo. Ma con tutti i prodotti disponibili,come fare a operare una scelta oculata e non fare acquisti sbagliati, spendendo magari cifre spropositate (i cosmetici di qualità non possono costare troppo poco)? Un buon suggerimento può essere quello di fare una attenta ricerca in internet, visitando le pagine di blogger o esperti del settore, e farsi un’idea precisa del trucco perfetto per voi, quello che più si adatta alla vostra personalità e al vostro senso estetico. In questo modo, poi, andare in una profumeria a colpo sicuro e acquistare il trucco giusto senza farvi confondere dalle centinaia di prodotti presenti sarà un gioco da ragazzi! L’estate è ormai alle porte: fatevi trovare pronte, e sfoggiate un make-up personale e “vostro” sarete le prime a essere felici di voi stesse!