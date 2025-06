In vista della stagione estiva, SuperEnalotto SuperStar lancia “Weekend da sogno”, un’iniziativa speciale che mette in palio 1.000 premi garantiti da 10.000 euro ciascuno, per un montepremi totale pari a 10 milioni di euro. L’iniziativa si svolgerà in occasione di quattro concorsi straordinari, previsti negli ultimi due fine settimana di giugno.

A partire dal 3 giugno 2025, ogni giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per almeno uno dei concorsi speciali consente di ricevere un codice univoco, che partecipa automaticamente all’estrazione dei premi garantiti, senza costi aggiuntivi.

Le date da segnare

I concorsi straordinari si terranno nelle seguenti giornate:

Venerdì 20 giugno 2025 – concorso n.98;

– concorso n.98; Sabato 21 giugno 2025 – concorso n.99;

– concorso n.99; Venerdì 27 giugno 2025 – concorso n.102;

– concorso n.102; Sabato 28 giugno 2025 – concorso n.103.

Durante ogni estrazione saranno assegnati 250 premi da 10.000 euro, per un totale di 1.000 vincitori nel corso dell’iniziativa speciale SuperEnalotto Weekend da sogno. Ogni codice univoco è legato a una singola combinazione giocata con SuperStar e sarà valido solo per il concorso per cui è stata effettuata la giocata.

Come partecipare all’iniziativa speciale SuperEnalotto

Gli utenti potranno partecipare utilizzando una delle numerose modalità di gioco disponibili:

Schedina speciale pensata per l’iniziativa (anche in modalità abbonamento);

pensata per l’iniziativa (anche in modalità abbonamento); Quick Pick dedicati, in vari tagli di gioco;

dedicati, in vari tagli di gioco; Giocate da esposizione , da 3€ o 4,50€;

, da 3€ o 4,50€; Schedine da tastiera , per chi desidera scegliere i numeri manualmente;

, per chi desidera scegliere i numeri manualmente; Sistemi della Bacheca , con soluzioni appositamente dedicate;

, con soluzioni appositamente dedicate; Giocate online , tramite i siti autorizzati;

, tramite i siti autorizzati; Giocate da app, selezionando il proprio rivenditore digitale.

Dove controllare i codici vincenti

I codici vincenti saranno disponibili dopo ogni concorso sul sito ufficiale Superenalotto.it, ma saranno consultabili anche tramite l’app SuperEnalotto.

Verifica Vincite e nei punti vendita Sisal. Ogni giocatore potrà verificare i propri codici manualmente o utilizzando il campo di controllo per più ricevute.

Riscossione dei premi

I vincitori dei premi da 10.000 euro potranno ritirare la propria vincita presso un Punto Pagamenti Premi Sisal sul territorio nazionale, oppure presso uno degli Uffici Premi Sisal, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, situati rispettivamente a Milano (Via Ugo Bassi, 6) e Roma (Viale Sacco e Vanzetti, 89).

Chi ha effettuato la giocata online dovrà presentare la stampa del dettaglio vincente, il codice del conto gioco, un documento d’identità valido e il Codice Fiscale.

Con “Weekend da sogno”, SuperEnalotto SuperStar accompagna l’arrivo dell’estate con un’iniziativa coinvolgente e ricca di premi, pensata per rendere i weekend di giugno ancora più attesi.