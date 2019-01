ROMA – In ogni casa, ufficio o negozio si possono verificare dei piccoli o grandi imprevisti che rischiano di causare un disagio alle persone che ci vivono o ci lavorano. Che si tratti di un guasto ai servizi sanitari o del malfunzionamento di un sistema di riscaldamento a pompe di calore, o ancora del blocco della serratura di una porta o un garage, non tutti hanno le competenze necessarie per risolvere in modo rapido e definitivo il problema. In questo caso diventa fondamentale rivolgersi a professionisti del settore seri, capaci e disponibili a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana, festivi compresi. SuperMario24 risponde a tutte queste esigenze sulla regione Lombardia, svolgendo normali interventi di riparazione, ma anche servizi di pronto intervento.

Che servizi offre SuperMario24?

Il team di SuperMario24 è composto da idraulici, elettricisti e fabbri con anni di esperienza alle spalle e capaci di risolvere in modo efficace qualsiasi tipologia di guasto. I professionisti selezionati hanno dimostrato non solo capacità tecniche e organizzative, ma anche una particolare attenzione alle esigenze del cliente. La scelta di creare una equipe di esperti in vari ambiti di intervento ha l’obiettivo di rispondere al 100% alle esigenze dell’utente finale, garantendo un servizio completo, rapido e risolutivo non solo su Milano, ma su tutta la regione Lombardia.

Il team di idraulici è in grado di agire rapidamente, svolgendo più interventi: dalla riparazione di tubature di bagni e cucine alle riparazioni idrauliche di casa e ufficio, dalla certificazione degli impianti alla manutenzione e assistenza della caldaia.

Chi invece deve rivolgersi con urgenza a un elettricista per il rifacimento di un impianto elettrico, per la riparazione di cancelli elettrici o per l’installazione e l’assistenza di sistemi antifurto, può trovare in SuperMario24 una garanzia di qualità e massima disponibilità.

Un altro tipo di servizio molto richiesto riguarda la riparazione delle serrature delle porte o lo sblocco di serrature del garage: le attività di pronto intervento di un fabbro a Milano e provincia con SuperMario24 vengono affidate solo a professionisti con almeno 20 anni di esperienza, capaci di valutare attentamente la situazione e proporre le migliori soluzioni.

Tra i servizi che SuperMario24 offre su tutta la regione Lombardia non mancano poi riparazione e manutenzione di serrande e serramenti, sostituzione di serrature di porte blindate e pulizia e sostituzione di condizionatori e climatizzatori, offrendo un’assistenza di alta qualità su qualsiasi modello e marca di prodotto.

Infine, un altro servizio di notevole utilità introdotto di recente è quello dello spurgo. Tra gli inconvenienti più spiacevoli per una casa o un ambiente di lavoro infatti spiccano i disagi causati da allagamenti e intasamenti di scarichi: la squadra di addetti agli spurghi garantisce reperibilità 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, intervenendo con le attrezzature e i mezzi specifici. Inoltre, chi ha bisogno di sistemazioni ad hoc o di programmare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria alla rete fognaria, può rivolgersi a SuperMario24 per richiedere un preventivo su misura.

Come rivolgersi a SuperMario24?

In caso di necessità di normali interventi di riparazione o servizi di pronto intervento, su tutta la regione Lombardia, avvalersi del team SuperMario 24 è semplicissimo: è previsto infatti un centralino che risponde h24 e 7 giorni su 7 a tutte le chiamate provenienti da privati, negozi e uffici, garantendo un servizio in lingua italiana, inglese e spagnola. Il numero di telefono da comporre è 339/605 6976 e la mail a cui scrivere info@supermario24.it. Il centralino risponde subito, prendendo in carico la tua richiesta e inviando un tecnico qualificato della equipe che ti potrà assicurare il miglior livello di assistenza possibile; inoltre, una volta ultimato l’intervento, riceverai assistenza successiva per verificare che non ci siano stati ulteriori inconvenienti.

Quali sono i vantaggi di scegliere SuperMario24?

SuperMario24 offre molti vantaggi a chi sceglie di affidarsi al suo team di esperti. Innanzitutto, l’intervento non si limita esclusivamente ad abitazioni e uffici, ma anche a imprese e locali commerciali situati in tutta la regione Lombardia. Inoltre, ogni professionista vanta una lunga esperienza nel suo settore di competenza, garantendo una spiccata capacità di problem solving.

Un altro plus determinante riguarda la rapidità di azione del team: la maggior parte dei guasti che si verificano a casa, in ufficio o anche solo d un elettrodomestico si manifestano all’improvviso e richiedono un intervento risolutivo immediato. Per questo motivo i professionisti di SuperMario24 sono pronti a garantire un servizio di assistenza h24, 7 giorni su 7, festivi compresi, andando incontro alle esigenze di ogni persona.

Infine, non bisogna trascurare il prezzo molto competitivo dei servizi offerti, combinato alla possibilità di richiedere preventivi personalizzati e di rateizzare l’importo dovuto a lavoro terminato e colladauto dal cliente, in modo tale da avere la certezza di pagare solo ed esclusivamente per il servizio richiesto: con SuperMario24 puoi avere la garanzia di prestazioni efficaci e rapide, senza rinunciare alla convenienza!