I tavoli consolle allungabili sono ideali per numerosi ambienti della casa. Non ci riferiamo soltanto al soggiorno, ma anche alla camera da letto, allo studio, a tutte le stanze che desideri! Questi articoli, infatti, sono versatili e duttili, e dotati di linee geometriche che si integrano in maniera ottimale in tutti i locali.

In commercio esistono vari modelli, che si differenziano per materiali, struttura, finiture e dimensioni. Tali complementi sono però accomunati da una serie di caratteristiche, come l’intento salvaspazio e le forme essenziali, minimal ed elegantissime. L’obiettivo è fondere bellezza e polifunzionalità, in quanto le consolle di questo tipo possono essere utilizzate per più scopi e si armonizzano alla perfezione con il resto dell’arredamento.

Tieni presente che i tavoli allungabili sono pensati per limitare gli ingombri, e per gestire i centimetri disponibili con la massima praticità. Non preoccuparti se hai un’abitazione piccola o addirittura un monolocale: questi elementi consentono di sfruttare l’area domestica nel modo migliore. Per non parlare delle versioni con sedie incorporate, somma espressione di comfort e innovazione!

Un tavolo consolle allungabile in legno

Per cominciare, prendiamo in esame le consolle in legno: un materiale poliedrico, raffinato e naturale al tempo stesso, impreziosito da venature e fiammature assolutamente artistiche. Ti consigliamo una simile scelta se la tua dimora è di stampo vintage, ma vuoi comunque modernizzarla con un capolavoro di interior design.

In questo gruppo ti segnaliamo Nobility, offerta sullo shop online smartarredodesign.com per valorizzare lo stile della tua zona living. Un prodotto semplice eppure ricercato, che puoi procurarti nella variante noce o bianco frassino. Un mobile del genere è esclusivo e originale, ma non rinuncia a quel gusto retrò che rende accogliente e ospitale qualunque casa.



Nobility – Tavolo console allungabile

Il legno è resistente, di grande impatto visivo, intramontabile con i suoi colori e le sue sfumature. A tutti questi vantaggi se ne aggiunge un altro: la consolle si converte in tavolo da pranzo, il che permette di ottimizzare con razionalità anche gli spazi più ristretti.

Quando il vetro incontra il laminato per un risultato unico

Se sei in cerca di una consolle trasformabile di ultima generazione, prendi in considerazione anche i modelli in vetro e laminato. Questi due materiali si sposano benissimo tra loro, l’uno trasparente e scintillante, l’altro solido, robusto ed ecologico.

I complementi che rientrano in questa categoria possono essere usati in tantissimi modi diversi. Consolle per ingresso, svuota-tasche, tavolino da salotto, scrivania, tavolo da cucina e chi più ne ha più ne metta. Un articolo che ti accompagnerà in qualsiasi momento della giornata, durante il lavoro e lo studio, negli attimi di relax dedicati alla lettura, a pranzo e a cena!

Ecco City Big, che spicca nella vetrina di SmartArredo in tutto il suo splendore. Questa consolle, quando si allunga, può ospitare addirittura dieci persone ed è ottima per consumare i pasti con i parenti e con gli amici. Te la suggeriamo se abiti in un appartamento piccolo, e desideri risparmiare spazio nell’ottica della funzionalità.



City Big – Tavolo allungabile in laminato e vetro

I tavoli da parete a scomparsa

Decisamente all’avanguardia sono i tavolini da muro a scomparsa, eccellenti per le stanze di dimensioni ridotte. Tali elementi, una volta chiusi, sono praticamente invisibili, sono facili da installare e garanzia di stabilità.

Pensa che Vegard, ad esempio, prima di essere aperto occupa 10 cm di profondità, e Harald soltanto 8 cm! Entrambi sono realizzati in nobilitato bianco con struttura portante in alluminio, e sono l’ideale tanto per l’area kitchen quanto per le camerette dei bambini e dei ragazzi. Moderno, del resto, vuol dire anche multifunzionale, un criterio soddisfatto al 100% da questi prodotti di interior design.



Vegard – Tavolo da parete a scomparsa

I tavolini richiudibili, inoltre, sono adatti ai giardini e ai balconi, in virtù del loro concept salvaspazio e delle superfici resistenti. In ogni caso, non appariranno mai ingombranti.

Un tavolo consolle con sedie incorporate

I tavoli consolle allungabili con sedie sono simbolo di comfort e comodità. L’innovazione è evidente nelle linee pulite, nelle finiture curatissime, nella versatilità dei modelli.

Questi complementi sono del tutto adeguati alla cucina e al soggiorno, cui doneranno un vero e proprio tocco di eleganza. Sfruttare i centimetri in maniera smart non è mai stato così semplice! Consideriamo Archimede, che prevede consolle in laminato, scheletro in acciaio verniciato e tavolo chiudibile con 6 sedie. I materiali sono rafforzati contro l’azione del calore e dell’umidità, e sono dunque indicati anche per gli ambienti outdoor.



Archimede – Tavolo consolle con 6 sedie

Una consolle allungabile fino a 3 metri

Potrebbe sembrare incredibile, ma sul mercato sono acquistabili consolle che si estendono fino a 3 metri. Non sarà più un problema organizzare un pranzo con tutta la famiglia, grazie a un tavolo trasformabile tanto moderno: ti presentiamo, per esempio, l’eclettico Zippy, con ripiano in HPL e gambe di legno massiccio. La struttura sopporta carichi molto pesanti, ed è consigliatissima per riunire i parenti al completo!



Zippy – Tavolo consolle di 3 metri