ROMA – Borse, decolté, abiti, cappotti, completi, cravatte e chi più ne desideri, più ne acquisti.

I numeri del mercato del Luxury, nell’ultimo decennio, hanno riportato un’impennata sbalorditiva. Il merito va riconosciuto alla generazione dei Millenials – che ha determinato, solo nel 2017, l’80% del fatturato globale -, al turismo e alle diverse aree tax free e, non per ultimo, al mondo del Web.

Il mercato del Personal Luxury mostra stime positive: anche nel 2020, infatti, persino gli acquisti digitali hanno mostrano un aumento del 13%. Anche in questa occasione, il genio italiano non può che emergere e mostrare uno degli store online più ricco di storia e tradizione di sempre.

TheDoubleF: online boutique che vanta oltre 150 marchi

La piattaforma online, modello indiscusso degli ultimi anni, si sviluppa nel 2017 e la sua fama non si ferma ai soli confini italiani. Grazie alle abilità dell’imprenditore Francesco Galli, il sito è riuscito ad accaparrarsi un’importante quota del mercato extraeuropeo.

In questi anni, infatti, i guadagni dell’azienda sono nettamente aumentati per merito non solo della qualità e dell’ampia scelta, ma anche grazie alle strategie e allo studio attuato prima di erigere questo potente brand.

150 firme e un fatturato di oltre 12 milioni di euro, lo store TheDoubleF ottiene un grandioso successo nella fitta concorrenza degli e-commerce e presenta, nel suo sito, due sezioni accuratamente distinte (Moda Donna e Moda Uomo), sempre in continuo riassortimento ed espansione, riuscendo a mettere in evidenza articoli di elevata qualità, non solo in merito all’abbigliamento ma, ovviamente, anche ad accessori curati nel dettaglio, raffinati, ricercati ed eleganti, tutti disponibili su thedoublef.com .

TheDoubleF ci stupisce ulteriormente, mostrando non solo un’ampia scelta, ma anche un aiuto allo shopping costante. Il sito offre un’assistenza ricettiva h24, per uno shopping a tutto tondo e altamente tutelato e garantito.

Una cura importante è stata rivolta da TheDoubleF anche all’informazione: per essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze e non rischiare di perdere alcuna novità è stata creata la sezione The Rooster Magazine, in cui ogni acquirente o visitatore, attraverso le numerose news, potrà aggiornarsi sulle ultime novità, sfilate e must have delle nuove stagioni, al fine di farsi condurre nelle scelte migliori per i propri acquisti online.

Qualità, inoltre, non è sempre il contrario di risparmio: TheDoubleF garantisce periodicamente vantaggiosi sconti su molteplici capi di alta moda, mostrando un progetto pensato per tutte le esigenze.

Concepito per la navigazione su più device, il sito è stato strutturato per ridurre i click inutili e per consegnare agli utenti una piattaforma semplice nell’utilizzo e in grado di rispettare le esigenze dei clienti.

“Blazer blu, un mocassino collage e un denim vintage”, ecco cosa non può mai mancare nell’armadio di Francesco Galli, che lo racconta in una delle sue interviste. Questi e numerosi altri articoli accattivanti sono fruibili nell’e-commerce, per permettere di indossare la tradizione italiana dalla testa ai piedi.

Dalle innovazioni, al sogno della Famiglia Galli

È ora di chiedersi cosa ci sia dietro tutto questo e cosa ha reso TheDoubleF lo store unico che rappresenta. Con un piccolo salto nel passato, ci si ritrova negli anni ’70: Lucia Galli e suo marito Giuseppe si immettono in un mercato ancora non del tutto esplorato, il mercato del lusso.

Folli Follie, questo gioco di parole dal tono spiritoso e accattivante, diventa dunque il marchio di un’importante boutique del mantovano che, in soli trent’anni, riesce ad espandersi a Brescia, Bologna, Riccione e Verona.

Attraverso rapporti stretti con varie aziende, tra i primi il Gruppo Prada e i migliori designer italiani, i coniugi Galli riescono a guadagnarsi una vasta fetta di mercato proponendo diversi articoli, ricercati e preziosi.

Non si tratta solo di varietà e qualità. Negli anni Folli Follie è riuscita a distinguersi per:

uno stile elegante nell’allestimento delle vetrine (ciò che oggi chiameremmo visual merchandising);

premura nel packaging, reso unico e ineguagliabile;

un’elevata attenzione verso il cliente, posto costantemente al centro dell’attenzione, grazie al personale altamente qualificato, sempre al servizio dei nuovi acquirenti.

Oggi questo impero è passato nelle mani del figlio Francesco Galli che non ha perso tempo per restare al passo coi tempi, pur continuando a dare valore alla storia del proprio marchio e della propria famiglia.

Ed ecco che come dalle radicate tradizioni passate, si viene trasportati nelle esigenze del presente, in TheDoubleF, un e-commerce studiato negli anni, in cui nulla è lasciato al caso, nato dalla passione e dall’impegno che da sempre contraddistinguono il luxury italiano.