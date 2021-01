TikTok, il sottosegretario Zampa: “Vietare ai bambini l’uso degli smartphone. Bisogna decidere un’età minima”

Dopo il caso della bimba di 10 anni morta per una challenge su TikTok, per il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa si deve regolamentare l’accesso agli smartphone per i più piccoli con regole e limiti: “Serve – spiega il sottosegretario in una intervista al Giorno – subito un tavolo, guidato dalla presidenza del Consiglio, bisogna decidere l’ età per possedere un cellulare”.

Secondo il sottosegretario alla Salute serve subito un tavolo, “che coinvolga la garante nazionale dell’infanzia, il garante della privacy, l’autorità delle telecomunicazioni, i pediatri, i neuropsichiatri, gli psicologi, i genitori, gli insegnanti, la polizia postale, le aziende tecnologiche”.

TikTok, Zampa: “Bisogna decidere un’età minima per l’uso degli smartphone”

“Bisogna decidere l’età per possedere uno smartphone, divieti, controlli e quali sanzioni infliggere alle aziende che producono contenuti pericolosi. Le decisioni di questo tavolo devono diventare subito legge”.

In questo senso, per la Zampa, “collegare l’ iscrizione all’identità digitale Spid è una buona idea. Poi, servono più poteri alla polizia postale e più divieti e sanzioni ai provider. Non bisogna dimenticare la formazione dei genitori, troppo lontani da questi strumenti. E i ragazzi devono conoscere a memoria il codice penale in materia: bisogna istruirli, sapendo cosa rischiano se infrangono la legge”.

Infine, spiega il sottosegretario, “sono favorevole a proibire l’ uso dello smartphone a scuola: provoca solo distrazione e danni intellettivi. Quando entri, lo consegni, poi lo riprendi all’uscita”.